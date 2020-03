Americké Konami popírá drby o rebootu Silent Hillu

- Téma Autor: Patrik Hajda

Hideo Kodžima v srpnu oslavil své 56. narozeniny. Více než polovinu svého života zasvětil vývoji her, z toho většinu času strávil v kancelářích japonské společnosti Konami. Za svůj přínos hernímu světu, ale i kultuře jako takové si vysloužil mnohá ocenění, přesto stále nenašel to, co hledá už od malička - stát se filmovým režisérem. Nyní je svému snu blíž než kdy předtím a nezbývá než doufat, že jeho filmy budou stát za to. Jeho příběh je ale mnohem bohatší. celý článek