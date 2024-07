13 nejlepších superhrdinských her, které si teď můžete zahrát

15. 7. 2024 18:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Trvalo poměrně dlouho, než se nadvláda superhrdinů přenesla z komiksových stránek na filmová plátna a následně i do videoher. Dobré akce, kde ústřední roli hrají známí ochránci práva a bezbranných nebo lidé nadáni nadpřirozenými schopnostmi, jsme ještě před lety museli v seznamech nových her hledat lupou, dnes už je naštěstí situace zhola jiná a mnohem lepší. Níže vybíráme třináctku nejlepších superhrdinských her, které si teď můžete zahrát.

(Vyšlo v říjnu 2023 na PlayStation 5 – naše recenze)

Větší, lepší, krásnější. Spider-Man 2 spojil osudy Petera Parkera a Milese Moralese do jednoho epického souboje o budoucnost New Yorku. Ultimátní hra na pavoučí duo nabízí spoustu pomrknutí na známé záporáky, předvádí obrovský šatník známých Spideyho kostýmů a hlavně se fantasticky hraje.

Plynulé kombinace útoků a protiútoků, speciálních pohybů a komb vám vmžiku přejdou do prstů, až budete záporáky mydlit skoro tak rychle, jako kdybyste sami měli pavoučí smysly. Iluzi mrštných superhrdinů navíc dotváří fantastický pohyb po městě. Houpání na pavučinách a klouzání po vzdušných proudech na křídlech se vám okamžitě stane druhou přirozeností, a navíc se nikdy neomrzí.

(Vyšlo poprvé v říjnu 2011, zahrajete si na PC, PS4, Xboxu One a Switchi – naše recenze)

O temném rytíři v tomto seznamu neslyšíte naposled. První díl arkhamské trilogie od Rocksteady můžeme považovat za začátek superhrdinské renesance ve videohrách, ale teprve Arkham City pořádně roztáhlo Batmanův plášť a představilo takřka ultimátní podobu otevřeného světa, jehož od zkázy dělí jen pěsti a kolena Bruce Waynea.

Arkham City dělá všechno dobře – láká k prozkoumávání chudinské čtvrti spoustou Riddlerových trofejí a hádanek, předvádí ansámbl ikonických záporáků ve fantastických vedlejších misích, táhne kupředu neskutečně poutavým příběhem se skvělými hereckými výkony. No a v neposlední řadě dále zdokonalilo už tak skvělý soubojový systém z prvního dílu. Hra se i přes pokročilejší věk pořád parádně hraje a nevypadá vůbec zle.

(Vyšlo v červnu 2015 na PC, PS4 a Xbox One, hrát můžete i na Switchi – naše recenze)

Druhé entrée Batmana. Arkham Knight po vydání sklidil rozporuplné reakce kvůli technickým nedodělkům, akční pasáže s batmobilem byly nudné a příběh fanoušci komiksů předvídali už z trailerů. Přesto, pokud chcete roleplayovat ikonického superhrdinu, který se nevyrovnal s traumatem z dětství, dodnes neexistuje lepší hra.

Batmobil vám propůjčí pocit, že skutečně řídíte opancéřovaný tank, nový predátorský systém dělá z Batmana hrůzostrašný přízrak, temnější zasazení do deštivého Gothamu vypadá úchvatně i dnes (a lépe než mnoho současných her) a Batmanův oblek v Arkham Knight patří mezi ty nejlepší vůbec.

(Vyšlo poprvé v srpnu 2019, zahrajete si na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series a Switchi – naše recenze)

„Control přece není superhrdinská hra,“ můžete namítat s tím, že široko daleko ve hře nenarazíte na jediný kostým (maximálně kostýmek) a spíše než o boji proti prohnilým záporákům s plánem na zničení světa máte co do činění s realitu ohýbajícím mystičnem.

Jenže když se do toho Jesse pořádně opře, není pochyb, že si své místo na seznamu zaslouží. Zvládne létat, silou vůle ze zdí Starého domu rvát kusy betonu, za kterými se může krýt, nebo je mrskat po protivnících či ovládat jejich mysl. Kamerou i režií ostatně Control dost komiksy připomíná. Dlouhé detailní záběry na obličeje a bizarní scény by se klidně mohly skvět na dvoustránkách z křídového papíru.

(Vyšlo v prosinci 2022 na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S – naše recenze)

Když se řeknou komiksoví superhrdinové, asi by vás na první dobrou nenapadla zrovna taktická tahová strategie s kartami a sociální vrstvou. Ale přesně touhle cestou se vydala výborná strategie Marvel's Midnight Suns a dostali jsme hru, o které jsme nevěděli, že ji vlastně chceme! Bohužel to teda dodnes neví spousta lidí, protože komerčně se Midnight Suns moc nedařilo.

Do ruky se vám ale dostane zástup ikonických superhrdinů ze stáje Marvelu, kteří si to v tahových misích rozdávají s různými záporáky. Každá postava je unikátní, má své schopnosti a jiné strategie, jež můžete různé řetězit do extrémně silných komb. Po misích se pak vracíte do zázemí, kde můžete se superhrdiny podnikat různé aktivity, prohlubovat přátelství a dozvědět se spoustu detailů z jejich života. Prostě hra s ochránci slabých, která je spíše pro přemýšlivé.

(Vyšlo v srpnu 2014 na PlayStation 4 – naše recenze)

InFamous: First Light, samostatné rozšíření pro Second Son, má oproti základní hře hned několik výhod: Mnohem lepší tempo a hlavně sympatickou hlavní hrdinku, které spratkovitý Delsin nesahá ani po kotníky. Abigail je sice rebelka, ale to proto, že rozhodně nemá lehký život. Velký problém je například její superschopnost manipulovat s neonem, což jí na záda maluje obrovský terč pro speciální vládní síly, které podobně nadané lidi zavírají do pokusných táborů.

Hra zkoumá témata ztráty, pomsty a vykoupení, a zároveň ukazuje, jak se superhrdinské schopnosti mohou stát dvojsečnou zbraní – nástrojem pro ochranu i destrukci. Díky tomu vám umožňuje se více ztotožnit s hlavní postavou, která je komplexní a zároveň lidštější než tradiční superhrdinové.

(Vyšlo v červnu 2007 na PS3 a Xbox 360, zahrajete si i na Xboxu Series X/S a Xboxu One – naše recenze)

The Darkness je založena na stejnojmenné komiksové sérii od Top Cow Productions. Příběh sleduje Jackieho Estacada, mladého člena mafiánské rodiny Franchetti, který na své 21. narozeniny zjistí, že je nositelem prastaré démonické síly, která mu poskytuje nadlidské schopnosti. Třeba ovládání stínových chapadel a vyvolávání temných přisluhovačů.

Jackie ale není klasickým hrdinou, ale spíše antihrdinou, jehož schopnosti pramení z temné, destruktivní síly. Hra zkoumá, jak moc může člověka změnit a jaké morální dilema vzniká, když je tato moc použita k osobním účelům. Navíc se pro krev, brutalitu a dospělá témata nejde příliš daleko. Hra sice graficky nezestárla nejlépe (což druhý díl napravuje zvolenou komiksovou stylzací), ale bez jedničky si The Darkness 2 moc neužijete.

(Vyšlo v lednu 2017 na PC, PS4, Xbox One a mobily – naše recenze)

Chtěli jste někdy poměřit síly mezi Batmanem a Supermanem? A co taková Wonder Woman proti Green Lanternovi? Nebo jak by si vedl Joker proti Supergirl? V bojovce Injustice 2 si to můžete vyzkoušet. Známá hratelnost Mortal Kombatu od mistrů násilných bojovek z NetherRealms vám bude důvěrně povědomá.

Skvělá je i příběhová kampaň, ve které se klasické řazení na superhrdiny a záporáky promíchá a v dystopické budoucnosti řízené Supermanem se snaží lidstvo osvobodit Batman a jeho tým. Rychlá komba střídají opulentní speciální útoky a brutální chvaty. Hrdiny levelujete a oblékáte do fešných kostýmů, zkrátka povinnost pro fanoušky bojovek a hrdinů ze stáje DC.

(Vyšlo v říjnu 2021 na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S a Switch – naše recenze)

Akční adventura sleduje dobrodružství nesourodé skupiny hrdinů Strážci galaxie. Týmovka si skvěle hraje se zdrojovým materiálem, chybět nesmí parádní soundtrack, vtipné hlášky a skvělé kulisy. Kdyby takhle poctivě vznikaly všechny superhrdinské hry...

Každá postava má své unikátní schopnosti, silné a slabé stránky, které musíte využít v boji a při řešení hádanek. Díky osobním příběhům a minulosti jednotlivých postav hra nabízí hlubší pohled na to, co znamená být hrdinou. Právě lidskost Strážců z nich dělá více než jen neporazitelné zachránce světa.

(Vyšlo v červnu 2022 na mobily, hrát můžete i na PC)

Rychlá, variabilní, se silnou licencí. Marvel Snap je téměř dokonalá karetní hra, ve které stavíte balíčky z marvelovských superhrdinů a v rychlých soubojích se s protivníkem přetahujete o nadvládu na třech bojištích.

Skvělé ztvárnění jak slavných, tak méně známých postav z komiksů a jejich unikátní schopnosti, které mají razantní dopad na hru, zajistí, že se zkrátka nebudete nudit a hry se budou opakovat jen málokdy. Jen opatrně, protože Marvel Snap je skutečně návykový. Přestože se dá hrát zdarma, bude vás tlačit, abyste v něm utratili reálné peníze. Částky přitom nejsou zrovna malé.

(Vyšlo v srpnu 2013 na PC, PS4, Xbox One a Switch - naše recenze)

Série městských akcí Saints Row ve čtvrtém díle zařazuje nadzvukovou rychlost absurdity a posílá vás z Bílého domu přímo na zteč proti mimozemské invazi. Vaši postavu prezidenta či prezidentky pak obdařuje superhrdinskými schopnostmi a otevírá před vámi město jako obrovské pískoviště, které vám doslova klečí u nohou.

Máte-li chuť na parodii superhrdinských klišé, trochu té vulgarity a hlavně nevážnou nadsázku, nemůžete se Saints Row IV sáhnout vedle.

(Vyšlo v lednu 2017 na PS4 – naše recenze)

Inspiraci superhrdinskými komiksy v Gravity Rush 2 poznáte okamžitě. Nejenže hlavní hrdinka Kat dokáže manipulovat s gravitací, ale zároveň má hra osobitý grafický styl, který se v komiksech a anime výrazně zhlédl.

Kat opět není tak úplně typickou superhrdinkou, přestože je ochránkyně fantaskního města a jeho obyvatel. Ke svým schopnostem přišla díky tajemnému spojení s gravitační kočkou Dustym. Gravitační síly využijete nejen při třeskutých soubojích, ale i během pohybu po světě a řešení hádanek.

(Vyšlo v listopadu 2011, zahrajete si na PC, PS4 a Xbox One – naše recenze)

Druhá bojovka na seznamu, která proti sobě tentokrát staví superhrdiny ze stáje Marvelu a z her od Capcomu. Oproti Injustice také volí komiksovější styl a hratelnost se zase spíš podobá Street Fighteru. Hráči si vybírají tříčlenné týmy a bojují proti sobě v rychlých soubojích plných akrobatických útoků a speciálních schopností.

Každý superhrdina přináší do boje své ikonické schopnosti a styl, což věrně odráží jejich komiksové předlohy. Hra nejenže slaví superhrdinské mýty, ale také umožňuje fanouškům prožít sny o epických bitvách mezi jejich oblíbenými hrdiny a padouchy. A ve které jiné hře to může Čun-Li natřít Wolverinovi?