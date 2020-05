Sakura Wars – recenze

PlayStation 4

- Recenze autor: Pavel Skoták

Zkusme si na chvíli představit, že by slučování ministerstev překročilo hranice průmyslu a dopravy a spojila se, dejme tomu, ministerstva obrany a kultury. O zábavu by se tak lidem starali vojáci i jiným způsobem než prostřednictvím vtipů o Pandurech a hráli by kupříkladu ochotnické divadlo. Tím bychom se mohli přiblížit k Sakura Wars, jejichž hlavní část se odehrává v prostředí tokijského divadla, kde sídlí speciální vojenská jednotka známá jako Flower Division.

Velké oči, ještě větší výstřih

Japonský herní bizár má mnoho podob a Sakura Wars jsou jednou z nich. Byť by bylo možné na papíře označit hru jako akční simulátor randění, nezohlednil by tento popis ani zdaleka veškeré aspekty a hloubku, kterou hra nabízí.

Příběh bývalého námořního kapitána, který byl převelen do alternativní verze Tokia čtyřicátých let, totiž víc než hru často připomíná anime s omezenou volbou dialogů, v nichž existují správné odpovědí, které často k vedou k vytouženému rande a získání náklonnosti zbytku elitní vojenské jednotky. Tu samozřejmě tvoří výhradně velmi mladé a velmi obdařené dívky.

Ano, Sakura Wars potěší především fanoušky japonského anime o roztomilých školačkách, kterým někdo zapomněl prodloužit sukni a zapnout knoflíky na košili. Vztahy hlavního hrdiny s jednotlivými postavami jsou sice prezentovány zcela vážně, ale postrádají větší hloubku a nemají tak šanci konkurovat hrám, jako je Persona 5, kde jsou vztahy mezi postavami vystavěné k dokonalosti.

Možnost ovlivňovat dialogy pomocí odpovědí, na jejichž výběr máte často jen pár vteřin, totiž můžou vést ke zhoršení vztahů, které jsou pak ovšem často upraveny samotným příběhem tak, aby se mohl dál rozvíjet, a hráč tak nepřišel o nic podstatného.

Přesto nelze hře upřít jisté nervózně roztomilé kouzlo, které z podobných interakcí vyvstává. Naivní autorský styl s oblibou míří k absurdně vtipných scénkám, jimž by prospělo především kompletní nadabování. Sakura Wars v tomto ohledu trpí tradičním neduhem japonských her: dabované sekvence se mrknutím oka střídají s těmi čistě textovými a dokážou vás tak nezdravě rozptýlit od velmi příjemného japonského dabingu.

zdroj: Sega

Pára nad démony

Alternativní světová historie ovšem nabízí skvělé dějové zasazení. Planeta totiž čelí téměř neustálým útokům démonů a lidstvo se rozhodlo odpovědět jak jinak než silou a technickým géniem, který přivedl na svět mechanoidy, za něž by se nemusel stydět ani Iron Man nebo D.Va z Overwatch.

Oproti původním Sakura Wars tento reboot přináší zásadní proměnu soubojového systému, který stál původně na tahových soubojích podobných například Valkyria Chronicles. Namísto poctivého plánování tahu se souboje s hordami démonů, překvapivě taky mechanizovaných, odehrávají prostřednictvím akčních sekvencí a Sakura Wars tak opouštějí žánr tahového RPG, aby ho nahradily často frenetickou akcí.

Přes zřejmý odklon od předchůdce nejde Sakura Wars upřít jisté kouzlo, které tento herní styl přináší. Sedět totiž v mechanizované mlátičce s obří katanou (nebo jinou výbavou, v závislosti na postavě) přináší nemalé uspokojení. Zvlášť ve chvíli, kdy se sžijete s jednotlivými mechy a naučíte se je ve správných chvílích přepínat.

Souboje se odehrávají ve speciálních lokacích, jimž ale zoufale chybí větší dávka kreativity a unikátnosti. Jsou si nezdravě podobné a byť chápu, že autoři asi nechtěli odpoutávat hráčovu pozornost od boje nějakými extra oslnivými arénami, ve srovnání s perfektně zpracovaným Tokiem se člověk nemůže zbavit dojmu, že byl o něco ochuzen.

zdroj: Sega

Válka si žádá zdroje a oběti

Upevnění pozice Flower Division, vztahy mezi postavami a akční bitvy s démony jsou vlastně to jediné, co Sakura Wars nabízí. Je to dle mého názoru velká škoda, protože potenciálu je ve hře skryto neuvěřitelné množství. Například mechanoidům by prospěla možnost průběžného vylepšování, stejně jako jednotlivým postavám.

Sice se po každé kapitole můžete podívat, jak si zrovna se slečnami stojíte stran vzájemných vztahů, ale budování charakterů by si zasloužilo alespoň primitivní RPG prvky a něco, co by mohl hráč reálně ovlivňovat a využívat ve svůj prospěch. Body do charismatu, nové plátování pro mechanoidy, to všechno jako by ve hře mělo být, ale pak se někdo rozhodl, že by to bylo zbytečně moc práce, ačkoliv základy už jsou dávno položené.

Můžete sbírat fotky, hrát speciální karetní minihru, ale na velkou část herního dění nemáte bohužel vůbec vliv. Možná mluví můj vnitřní masochista, ale vlastně bych si strašně užíval možnost nějakého manažerského módu, v němž bych přesouval zdroje mezi divadlem a samotnou Flower Division, pořizoval pro oboje nové vybavení, zajišťoval promo, trénoval rekruty a divadelníky a viděl bych, jak mi všechno krásně bují a roste pod rukama. Prakticky všechny potenciální herní interakce jsou buď omezeny na minimum, nebo ve hře úplně chybí, tak, aby mohlo vyniknout vyprávění a animované sekvence.

I když by se mohlo z předchozích odstavců zdát, že hra je vlastně jen prázdná skořápka, není tomu tak. Sakura Wars totiž mají zvláštní kouzlo, které hráče dokáže ovládnout a přilepit k obrazovce, vždy alespoň na kapitolku nebo dvě.

Příběh je sice předvídatelný a plný klišé, ale jeho zpracování a stylizace vás nechají velmi často zapomenout na veškerá negativa. Občas jsem se přistihl, že vlastně jen sleduju filmečky a odklikávám texty, po nichž následovaly další filmečky, které se odehrávají buď přímo v herním enginu, nebo tu a tam ve stylu tradičního japonského anime a k Sakura Wars perfektně sedí.

Kromě toho, že hra vypadá velmi příjemně, je třeba zdůraznit i vynikající hudební doprovod, který podtrhuje celkovou atmosféru. V bitvách a akčních sekvencích to řádně odsýpá, v divadle si při vyřizování denní agendy vlastně i odpočinete a ústřední motiv se vám dostane velmi snadno pod kůži a donutí vás zavzpomínat na časy, kdy jste z Rakouska chytali na televizi německou Sailor Moon.

Zábava, která není pro každého

Sakura Wars mají nezpochybnitelné kvality, které se ovšem člověk musí naučit napřed najít a následně ocenit, aby mohl přiznat úspěch hře jako takové. Pokud nemáte s podobnými hrami předchozí zkušenosti, téměř jistě vás Sakura Wars unudí k smrti ještě před prvním reálným střetem s nepřáteli. Aktivit je totiž ve hře opravdu poskrovnu, a pokud nejste ochotní obětovat spoustu času čtení dialogů, se znechucením hru vypnete.

Jestliže se ale rozhodnete vytrvat, narazíte na chytlavé béčkové anime, které si občas můžete i zahrát. Jde o velmi specifickou hru pro velmi specifické publikum, které s ní ale bude přiměřeně spokojené a čas strávený v malebném steampunkovém Tokiu si jistě užije.