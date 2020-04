MotoGP 20 – recenze

PS4 Pro

Italské studio Milestone zvládá najednou vyvíjet dvě série offroadových motorek, MXGP a Monster Energy Supercross, a dvě série silničních motorek, Ride a MotoGP. Většinu z nich dodává každý rok v lehce obměněném stavu a dá se říct, že se s každým dalším dílem zlepšují. Platí to i o letošním MotoGP 20, ale evoluce je natolik střídmá, že by se tvůrci měli zamyslet nad kadencí vydávání svých her.

Letošní MotoGP 20 silně vychází z loňského ročníku, což vzhledem k délce vývoje nemůže nikoho překvapit. Znamená to, že novinka přináší stejné přednosti i neduhy, ke kterým přidává pár dost zajímavých novinek, jejichž potenciál se doufejme naplno rozvine v dalších dílech, protože v tom aktuálním jde spíš o náznak budoucích kvalit.

Srdcem hry je nová manažerská kariéra, kterou můžete odstartovat na slabých motocyklech třídy Moto3, silnějších Moto2 nebo rovnou v královské disciplíně MotoGP, která hře propůjčuje jméno. Pokud nemáte žádné zkušenosti se závodními hrami, v nichž účinkují motorky, rozhodně vám doporučuju začít s Moto3, které jsou na dráze velice klidné a i po vypnutí všech asistentů nebudete mít problém udržet je na trati navzdory ostřejšímu zacházení. Jen počítejte s tím, že vás čeká dlouhá cesta k Moto2 a následným pekelným strojům z MotoGP.

Ale bude to o něco zábavnější cesta než minule. Nyní máte totiž pod palcem manažery a techniky, kteří vám pomohou vést vybraný tým (vlastní či existující) k vítězství. Manažer vám vyhledá nové nabídky a pomůže usmlouvat lepší roční výplatu a bonusy, zatímco s techniky vypilujete svou mašinu k dokonalosti.

V rámci kalendářního roku se sami rozhodujete, na jaké části motocyklu se mají technici zaměřit. Ve vývojových stromech si vyberete lepší aerodynamiku, úpravy šasi, vylepšení motoru a elektronických součástek. To je vlastně jediné, co můžete dělat a sledovat mezi jednotlivými závodními víkendy. Není toho tedy mnoho, ale díky kontraktům a vývoji se cítíte být větší součástí týmu.

V závodech si pak můžete sami navolit, zda chcete absolvovat všechny tři tréninky, během kterých můžete plnit tři výzvy za účelem zisku výzkumných bodů (bez nich se neobjede zmíněný vývoj), zda si dáte i dvě kvalifikace (první můžete přeskočit, když zajedete dobré časy v tréninku) a zda si před samotným závodem dáte ještě zahřívací kolečko.

Během všech těchto disciplín může panovat úplně jiné počasí, které pro vás předpoví meteorologové a které bude mít nemalý vliv nejen na teplotu vozovky a s ní související výběr pneumatik, ale v případě deště solidně ovlivní chování motorky. Závody v dešti patří k těm napínavějším, ale jinak hře silně chybí adrenalin.

O lepší pocit z jízdy se má postarat vše rozmazávající motion blur, ale svou funkci vůbec neplní. Prohánění se po okruhu v rychlostech přesahujících 300 km/h se proto nijak neliší od nižších rychlostí a vám se chloupky vzrušením a strachem prostě nepostaví. Možná bych to nevnímal tolik, kdybych si před MotoGP 20 nestřihnul TT Isle of Man 2: Ride on the Edge, kde se pocit z rychlosti podařilo replikovat dokonale a ještě teď ve mě vzpomínky na tuto simulaci vyvolávají příjemné pocity bázně.

Zato v MotoGP se pořád cítíte v bezpečí i po opakovaném pádu ze sedla. Je to škoda, ale když pominu chybějící adrenalinovou složku, tak se jízdnímu modelu nedá nic moc vyčítat. Na rozdíl od TT nejde o tak přísnou simulaci, díky čemuž je hra přístupnější nováčkům. Umí také snáz vykouzlit úsměv na tváři, když se vám podaří perfektně klopit z jedné zatáčky do druhé a přesně opisovat tvar nebezpečného obrubníku.

Animace jezdce a motorky pak patří k tomu nejlepšímu z celého zážitku a hravě strčí do kapsy i zmiňovanou konkurenci z Isle of Man. Ale celou dobu jsem se potýkal s problémem, že hře jednoduše nevěřím váhu motorky. Sice je vidět, s jakou námahou se jezdec snaží přehodit z jednoho boku na druhý, ale k hráči to vůbec nedoléhá.

V případě nejsilnějších MotoGP si ještě musíte zvykat na neustále ustřelující zadek při každém výjezdu ze zatáčky a také se naučíte nejít vší silou na brzdy. Zaprvé si pozdě všimnete, že se zadní kolo tajně odlepilo od asfaltu a vás čeká střemhlavý let s kotrmelci proti zdi (v těchto případech žalostně chybí možnost jakkoliv ovládat samotného řidiče nakláněním vpřed a vzad, což TT umožňuje), zadruhé si takto agresivní jízdou rychle odrovnáte pneumatiku.

Nový systém opotřebení gum vám při agresivní jízdě dokáže pěkně zavařit, jelikož se sjetým vzorkem máte co dělat, abyste se vůbec udrželi na trati, natož zajížděli nějaké rozumné časy. I práce s palivem je o něco dál, když si sami volíte, s kolika litry do závodu vstoupíte. Během jízdy nemáte možnost vyměnit kola ani dotankovat, takže přílišný risk může sice nést své plody s lehčím strojem a rychlými časy, ale hrozí vám, že závod vůbec nedokončíte.

Tvůrci ovšem při vymýšlení těchto novinek jaksi zapomněli na grafickou stránku hry. Motorky jsou sice překrásné a okruhy v dešti mají své kouzlo, ale jinak byste si jen stěží tipli, že to celé běží na posledním Unreal Enginu. Modely postav ve stáji jsou žalostné (a to se hra chlubí skeny obličejů skutečných manažerů) a prostředí trati, cokoliv, co není asfalt, je jednoduše hrůza a nemá to v současné produkci co dělat.

MotoGP 20 je zjevně ušité hodně horkou jehlou, aby se stíhala letošní sezóna a něco mi říká (je to asi spíš přání), že se tvůrci spíš chystají na novou generaci, kde by minimálně po grafické stránce mohli předvést mnohem větší evoluci.

MotoGP 20 rozhodně není špatná hra. Jízdní model je snadno uchopitelný a závodění je díky němu zábavné, nové prvky opotřebení pneumatik, spotřeby paliva, vývoje a kontraktů příjemně ozvláštňují kariéru a umělá inteligence konečně dělá to, co slibovala už ta minulá. Protivníci se s vámi neváhají pošťuchovat v zatáčkách, svého místa se bez boje nevzdají, přestávají tvořit jeden dlouhý voj a často, ale ne příliš často, je vidíte v kačírku po prohraném souboji s dalším protivníkem.

Kromě dlouhé kariéry na vás čekají i samotné závody, šampionáty, časové zkoušky, nechybí samozřejmě několik možností multiplayeru včetně esportu a stále jsou přítomné i historické závody, takže se nemusíte bát, že by vedle kariéry nebylo do čeho píchnout.

Jen toho není tolik nového, kolik by si fanoušci série zasloužili a nezbývá nám než doufat, že další ročník nebude moderním technologiím pro smích. Zároveň apeluju na vývojáře, aby se nebáli a přestali s malými krůčky. Jsou na dobré cestě k famózním závodům, ale tímto způsobem to potrvá ještě spoustu let.

Pokud vás jednoduše baví svět MotoGP a hledáte jeho simulaci, MotoGP 20 vaše choutky zvládne obstojně uspokojit. Jestli vám jde ale především o simulaci motorek jako takovou a nesejde vám na licenci, sáhl bych spíš po TT Isle of Man 2, která je v jízdě víc nekompromisní, svou disciplínou nevšedně exotická a na zážitek z rychlosti hned tak nezapomenete, což u MotoGP 20 bohužel nehrozí.