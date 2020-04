TT Isle of Man 2: Ride on the Edge – recenze

PS4 Pro

Druhý díl unikátních motocyklových závodů má značně vylepšený jízdní model, fantastický pocit z rychlosti a na svůj žánr zajímavý otevřený svět. Škodí mu ale prapodivný systém nerealistických perků a v prvních hodinách vás pěkně potrápí svou nemilosrdností. I tak stojí za to překousnout první hodiny útrap a objevit něco, co na trhu nemá obdoby.

Vychází na platformách: PS4, Windows, Xbox One, PS4 Pro, Switch, Xbox One X

- Recenze autor: Patrik Hajda

V odvětví motorsportu je spousta bláznivých a nebezpečných disciplín, ze kterých se tají dech a tvoří husina už jen v pozici diváka. Jednou z nejděsivějších je soutěž motorek TT na ostrově Man, který se nachází mezi Velkou Británii a Irskem. Druhá videoherní adaptace tohoto šíleného podniku ve vás vyvolá pocit, že něco takového může absolvovat jen naprostý blázen. Ještě teď se mi z toho zvedá žaludek, ale touha vrátit se na nebezpečné silničky je větší.

Studio Kylotonn je na dobré cestě k vytvoření nejzábavnější simulace rally se svou sérií WRC, ale vedle toho postupně kvete i jeho motocyklová série TT Isle of Man, která se po dvou letech dočkala druhého dílu. I tentokrát je středobodem simulace jedinečná závodní soutěž, která svou zajímavostí a nebezpečností strčí klasické MotoGP do kapsy.

Nejezdí se totiž na normálních okruzích s dostatečně širokými silnicemi, kačírkem brzdícím stroj při výletu ze zatáčky a dalšími ochrannými prvky, které mají zabránit úmrtí jezdců. Ne. V TT Isle of Man 2: Ride on the Edge se vydáváte na úzké britské silničky, na kterých vás neochrání prakticky nic. Právě naopak. Při snaze vecpat se do jejich dvou pruhů vás budou kontrolovat velice přísné obrubníky, které s vámi bez mrknutí oka zamávají a ukončí veškeré vaše snažení.

Závodníci se i přes tuto skutečnost do soutěže stále vracejí už od roku 1907 a co se úmrtnosti týče, v průměru to vychází na zhruba 2,5 člověka na každý ročník. Kam se na tohle hrabe pověstný Nürburgring a jeho dvacetikilometrová Nordschleife! Trať v TT Isle of Man je třikrát delší a hra vás ji nechá absolvovat celou. Doufejte, že při ní nechytnete křeč.

Ale není to tak přísná simulace jako samotný život. Tady se počítá s tím, že se v rychlostech blížících se 300 km/h vysekáte. V takovém případě nemusíte začínat znovu s novým jezdcem po absolvování pohřbu toho předešlého, ale přijdete „jen“ o drahocenné vteřiny. Jinak byste ve hře vystřídali desítky, možná stovky jezdců.

Na jízdní model TT Isle of Man 2 si totiž budete zvykat prvních pár hodin. Musíte si zažít váhu motorky a naučit se pracovat s jejím přenosem. Naučíte se nevěřit vodícím šipkám, které doporučují brzdit až příliš brzy. Zjistíte, že ne vždy je moudré přidat plný plyn a skončit rozplácnutý naznak na asfaltu (pozor na zrádné horizonty a těžko pozorovatelné nerovnosti).

Se staženými půlkami

Začátek je hodně bolestivý a člověk se snadno pocuchatelnými nervy bude mít co dělat, aby neprohodil ovladač televizí. Když to ale vydržíte, dočkáte se kýžené odměny, kterou je neuvěřitelně zpracovaný pocit z rychlosti. Ať si vyberete libovolný z mnoha pohledů (dva zpoza motorky, v přilbě za štítem, bez přilby, bez štítu, úplně na „nárazníku“), ze všech se vám bude tajit dech.

Troufám si tvrdit, že s takto uvěřitelným pocitem rychlosti jsem se v jiné závodní hře ještě nesetkal. Hluk větru s rychlostí pořádně přidává na intenzitě, slyšíte každou budovu a sloup, kolem kterých ve vysoké rychlostí prosvištíte, veškeré vaše vnímání se omezí jen na černý pruh asfaltu před vámi a nával adrenalinu vyvolá pořádný strach z blížící se smrti.

Zážitku napomáhá jízdní model, který je, poté, co se vám ho podaří ovládnout, velice uspokojivý a nemáte ani náhodou pocit, že byste nad motorkou ztráceli kontrolu. I ozvučení stroje je solidní, jen co se grafiky týče, kromě motorky je lepší radši nikam jinam nekoukat.

Ne že by hra byla vyloženě ošklivá, ale zkrátka se nepočítá s tím, že se zastavíte na vyhlídce a budete se kochat britskou přírodou, která běžně za kochání stojí. A v rychlostech, kterými řežete ostré zatáčky vlásenek, vážně nemáte čas koukat, kde co lítá.

I když má TT Isle of Man 2: Ride on the Edge v názvu soutěž, které vzdává hold, není pouze o ní. Kariéra rozdělená do jednotlivých závodních dnů nabízí spoustu různých příležitostí, jak si udělat dobré jméno a vydělat finance. Ostatně do soutěže Touring Trophy a jejího vrcholového 60kilometrového závodu Snaefell Mountain Course na ostrově Man vás nepustí, dokud v ostatních závodech nedokážete, že jste toho hodni.

Bohužel do těchto závodů už licence nespadá, takže absolvujete fiktivní okruhy v Anglii, Skotsku, Severním Irsku a dalších koutech Velké Británie. Může jít o solitérní časovku, nebo závod proti protivníkům. Bohužel nemáte možnost vyzkoušet si trať v kvalifikaci, takže to buď musíte dát na první dobrou (hodně štěstí), nebo zpackaný závod restartovat, čímž se ale připravíte o část zisku.

Závodník, ten tvrdé perky má

Peníze slouží převážně k tuningu motorek, při němž si ale musíte hlídat váhu, abyste stále mohli závodit v dané kategorii. Je jen na vás, jakých závodů se zúčastníte (často se překrývají), přičemž hra vám napovídá, jak náročnou výzvu od nich můžete očekávat.

Kariéra rozhodně neurazí a svůj účel plní, ale ani nenastavuje novou laťku ostatním závodním hrám. Naštěstí se můžete přidat k vybranému týmu, závodit na jeho stroji a plnit cíle pro bonusovou výplatu.

Jediné, co do celého konceptu vyloženě nezapadá, je přítomnost perků. Za závody získáváte kromě peněz i body perků, případně samotné perky. Jde o spotřební zboží, které si můžete navolit do jednotlivých závodů za cenu bodů i peněz a které například eliminuje postih za restartování závodu nebo pády v jeho průběhu. Zkrátka něco, co do simulace ani náhodou nepatří, je to naprosto zbytečné a ubírá to celému zážitku na uvěřitelnosti.

To samé by se dalo v podstatě prohlásit o zdejším novém otevřeném světě, ale ten je alespoň zábavný. Nejde o žádnou obrovskou mapu, jen pár pospojovaných silniček, ze kterých posléze vycházejí jednotlivé závody. Ale můžete se zde beztrestně a bez časového presu projet a plnit různé výzvy, například dosáhnout určité rychlosti na daném úseku silnice, udržet rychlost po určitou dobu, projet co nejvíc checkpointů prodlužujících časomíru a další kratochvíle známé třeba z Forzy Horizon.

Není to nijak zásadní přídavek, který by TT Isle of Man 2 diametrálně odlišoval od prvního dílu, ale v monotónní kariéře jde o příjemné zpestření, které je navíc s kariérou propojené výdělkem peněz a perků.

Nováčkům vstup povolen

I když je proniknutí do hry poměrně dlouhý proces a vyžádá si od vás nemalou dávku trpělivosti, můžete si nastavit tolik pomocníků, že ovládnutí motorky zvládnou i hráči, kteří dříve za řídítka neusedli. Jejich povypínáním si pak vytvoříte hradcore simulaci pro naprosté nadšence.

TT Isle of Man 2: Ride on the Edge je díky svému tématu velice unikátní hrou. Rozhodně není pro všechny vyznavače motocyklového závodění. Zdejší dlouhatánské rovinky následované vracečkou, v obou případech velice úzkou silnicí s nesmlouvavými obrubníky, jsou něčím úplně jiným než klasické okruhové závodění, kde se při ladném přechodu z jedné zatáčky do druhé toho plynu tolik nebojíte.

Tvůrci se výborně popasovali s mrazivým pocitem rychlosti, přidali zábavný a přesný jízdní model, zajímavý mód otevřeného světa a rozhodně není na škodu, že vás kromě licencované soutěže pustí i na jiné silnice na smyšlené okruhy. Co už je na škodu, je nelogický systém perků, který v podobné hře nemá co dělat.

Pokud chcete zkusit něco nového, dostatečně jiného, něco, co vás donutí opustit svou komfortní zónu, TT Isle of Man 2: Ride on the Edge je pro vás velice vhodnou hrou.