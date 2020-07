World of Warcraft: Shadowlands: Konečně změna k lepšímu?

23. 7. 2020 18:00 | autor: Pavel Skoták

Jen chvíli po posledním textu, který jsme věnovali alfa verzi World of Warcraft: Shadowlands, uspořádal Blizzard online předváděčku toho, co přijde v další vlně updatů a přechodu k beta verzi. V době psaní tohoto textu se tak připravuje testování prvního raidu a Shadowlands otevřely brány další várce hráčů, jejichž zkušenosti by se měly promítnout do finální podoby datadisku. Co je ovšem nejdůležitější pro běžného hráče, je zpřístupnění čtyř Covenantů a přidružených příběhových kampaní.

V kůži Garyho Oldmana

Jak už jsem psal v předchozím článku, Shadowlands nabízejí čtyři levelovací lokace – posmrtné pláně. Každá je určena jiným typům duší zesnulých a odlišují se jak vizuálem, tak filozofií posmrtného života.

Je tu andělský Bastion pro ctnostné duše a magický Ardenweald pro milovníky přírody, druidy a šamany. Na druhé straně barikády stojí Maldraxxus pro všechny krvelačné duše toužící po nekonečném konfliktu. Posledním dílkem skládačky je upírsky laděný Revandreth, který jako by z oka vypadl legendám o Vladu Țepeșovi. Nebo Draculovi od Coppoly.

Jelikož si pro svůj první ostrý průchod hodlám vybrat Maldraxxus, rozhodl jsem tuto frakci v rámci testování zcela ignorovat, abych se nepřipravil o plnohodnotný zážitek. Sáhl jsem tak pro začátek po papírově nejzajímavější frakci – upírech.

Hráč si po dosažení šedesáté úrovně v centrálním hubu města Orubos vybere jeden ze čtyř Covenantů, jemuž zasvětí svůj endgame. Pro každý z nich Blizzard připravil vlastní příběhovou kampaň, která navazuje na levelovací zápletku, chystá zajímavé zvraty a připravuje živnou půdu pro všechny další patche, kterými budou autoři Shadowlands po vydání zásobovat.

Co se už teď nedá Blizzardu upřít, je atmosféra provázející první kroky po připojení ke Covenantu. Podzemní komplex upířích lordů skvěle sedí k celkovému pojetí frakce a stejně tak i questy odrážejí situaci v Revendrethu, s níž se seznámíte při levelování.

Homo homini vampirus est

Moje dlouhodobá výtka k předchozímu datadisku Battle for Azeroth se týkala absence plnohodnotného příběhového endgame obsahu a kvalitních kampaní pro Hordu a Alianci. Poté, co byli hráči namlsáni kampaněmi pro všechny hratelné třídy v rámci Legion, jsme dostali tři slabší questy s jednotlivými followery a následně několik misí zamčených za reputačním omezením, kterým ovšem chyběl onen nádech epickosti a válečné vřavy, která měla být synonymem Battle for Azeroth.

Všechny věci, na kterých Blizzard pracoval od Warlords of Draenor (Garrisons, Order Halls), byly hozeny doslova přes palubu. Namísto hráčského hubu tu byla loď s minimem customizace, podivnými pasivními traity a naprosto děsivě řešenými misemi pro hráčovy NPC.

zdroj: Archiv

Blizzard si naštěstí uvědomil, jak špatně Battle for Azeroth v tomhle ohledu fungoval, a první kroky po připojení ke Covenantu nasazují laťku proklatě vysoko. Nejenže mají první mise pro upírský Covenant říz, ale především veškerý doprovodný obsah, jako je výzkum nových technologií a vlastností či mise pro followery, dostal notnou dávku péče.

Nově si tak můžete vybírat schopnosti v rámci talentových stromů pro několik vybraných followerů. Výzkum pasivních talentů spojených s Covenantem a domovskou lokací opravdu dává smysl a skvěle odráží celkové vyznění frakce. Například si investováním několika typů surovin začnete otevírat upírské portály napříč Revendrethem pro snazší přemisťování.

Hra samozřejmě není bez chyby a výtek bychom mohli najít bezpočet už teď.

V neposlední řadě došlo k zásadnímu překopání tolikrát zmiňovaných misí pro followery. Ty pořád vyžadují investici zdrojů (tentokrát je to energie Anima), ale samotný průběh misí by se dal přirovnat spíš k žánru auto-chess než k prostému výpočtu na pozadí.

Máte tak možnost rozložit síly, jak potřebujete. DPS nablízko hodíte do první řady spolu s followerem, který je od pohledu určený k tankování, do zadních řad naházíte healery a vyšlete celou skupinku na misi, po jejímž skončení se můžete podívat, jak si to spolu jednotlivé postavičky rozdávají v boji. Žádné dechberoucí animace se nekonají, ale i tak je to velmi dobrý krok vpřed.

Jen to nepokazit

Zatímco levelování a hraní jako takové je prostě tradiční WoWko, endgame v podobě nekonečné věže Torgast a možnosti nabízené Covenanty zatím naznačují příjemné zpestření, které WoW po Battle for Azeroth nutně potřeboval. Hra samozřejmě není bez chyby a výtek bychom mohli najít bezpočet už teď. Ať už je to stran enginu, stále stejných soubojových mechanik, nebo questů, které se nikdy nebudou schopné vymanit ze „zabij X a přines Y“.

V rámci komunity nicméně největší obavy panují právě v kontextu výběru Covenantů. Na jednu stranu jde totiž o čistě příběhový a estetický výběr (hráči dostanou krásné sety a nové mounty), na stranu druhou půjde o naprosto zásadní volbu, protože každý Covenant nabídne jiné typy talentů a schopností, které následně ovlivní i to, co dokáže hráč využívat.

zdroj: Archiv

Nikdo nechce být nucen volit si ten či onen Covenant jen proto, aby mohl chodit raidy. Představa, že namísto takového Bastionu budu muset zvolit třeba Ardenweald jen proto, abych měl schopnost X, která je nejlepší v souboji Y, je děsivá. Blizzard se ústy game directora Iona Hazzikostase sice dušuje, že na tuto situaci nedojde, ale opatrnosti není nikdy dost.

Pokud se autorům podaří jednotlivé Covenanty vybalancovat i v tomto ohledu a hráč nebude muset složitě měnit jeden Covenant za druhý, čeká nás opravdu královská porce zábavy. Změna sice možná bude, ale mohli bychom ji přirovnat například k datadisku Burning Crusade, kde jste si vybírali mezi frakcemi Aldorů a Scryerů a změnit jste je mohli jen pomocí opravdu dlouhého a otravného grindování reputace a lootování předmětů, které zvýší reputaci s první frakcí a sníží s tou druhou.

Covenant by měl být pro hráče opravdu jakýmsi domovem a základnou pro celé Shadowlands a pokazit tuto volbu nutností měnit ho kvůli jediné schopnosti, nedej bože s každým větším patchem, by mohlo pro Blizzard dopadnout katastroficky.

Momentálně jde ovšem jen o předčasné obavy a dohady a než jednotlivé dílky posmrtné skládačky Shadowlands zapadnou definitivně do sebe, mají v Blizzardu pořád ještě čas učinit nutná opatření, která tomu zabrání. Jinak jde totiž v případě Covenantů o skvělý krok vpřed a upřímně závidím všem, kteří si je vychutnají v plné kráse při ostrém startu tohoto zatím veskrze nadějného datadisku.