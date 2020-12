Fights in Tight Spaces bude skvělým nástupcem Slay the Spire

17. 12. 2020 16:08 | Dojmy z hraní | autor: Patrik Hajda

Slay the Spire je jedna z nejlepších a nejinovativnějších indie her posledních let. Důkazem budiž například fakt, že na jejích základech vzniká velká spousta odvozených titulů. Občas jde o kopírky bez nápadu, ale už se objevila spousta velice kvalitních titulů, které se nejen inspirovaly, ale koncept roguelike deckbuildingu dále inovovaly.

Z těch opravdu skvělých musím jmenovat příběhovější Gordian Quest (dojmy), Griftlands nebo třeba kostkovku Dicey Dungeons. A teď se k nim přidává i Fights in Tight Spaces, která bere tu samou deckbuildingovou formuli, ale využívá ji pro docela nezvyklé účely.

Úplně stejně jako ve Slay the Spire putujete i tady po mapě s několika možnými cestami. Jste tajný agent s kódovým označením 11 a máte za úkol vypořádat se s místním gangem hezky postaru za pomoci tvrdých pěstí.

Putujete proto od baru k baru, kde si vyřizujete účty s pobudy, navštěvujete nemocnici, kde si zahojíte rány, strávíte chvilku v posilce, kde se naučíte nové chvaty, případně narazíte na událost, kde musíte řešit například emailové vydírání.

zdroj: Ground Shatter

Vše je zde ale mnohem realističtější než v ostatních jmenovaných hrách. Zatímco v nich představují jednotlivé karty obyčejné spouštěče mnohých schopností, zde je každá karta jedním konkrétním chvatem. Už ze samotného obrázku je patrné, jaká animace se po zahrání karty provede.

A je to právě vizuální provedení, kterým hra vyniká nad konkurencí. Je tu zjevná inspirace barevnou paletou hry Superhot, v níž jsou stříkance krve, které zanechává hlava pistolníka na barovém pultu poté, co s ní o něj pořádně třísknete, až kontrastně krásné.

Souboje jsou tahové, odehrávají se na čtvercové síti velice titěrných prostorů, kde se na vás vrhají klidně čtyři nepřátelé najednou. Ve svém tahu máte přehled o všech jejich budoucích akcích, čehož musíte využít ve svůj prospěch – odstoupit od bídáka chystajícího se máchnout kovovou trubkou, případně strčit boxera do rány střelci. Nepřátelé totiž vykonají své akce, děj se co děj, tak ať se klidně pozabíjejí mezi sebou!

zdroj: Ground Shatter

Každé kolo je tak jednou příjemnou hádankou. Hraní karet stojí energii, takže si musíte dobře rozmyslet, jak nejlépe naložit s danými možnostmi. Každý vámi uštědřený políček vám navíc zvyšuje hybnost, kterou zase snižuje pohyb po lokaci. Některé karty jsou o to silnější, čím větší máte hybnost, čímž vás hra nutní být v centru všech nepřátel a fackovat je hlava nehlava bez nutnosti udělat jediný krok.

Z animací a fyziky mrtvol, které se rozplácnou na nábytku či svalí do kouta, máte jednoduše radost, a i díky nim si připadáte jako nedotknutelný John Wick. Což je tedy zároveň i jeden z problémů. Hratelná ukázka je až příliš jednoduchá, nepřátelé toho moc neumí, kdežto vy máte v rukávu jedno eso za druhým. Zatímco ve Slay the Spire vás může pořádně potrápit už první úroveň, tady se dostanete na její konec klidně bez ztráty jediného života.

Nicméně Fights in Tight Spaces ještě nevyšla, takže nízkou obtížnost můžeme připisovat nehotové podobě hry v jejím demu, které si můžete všichni sami vyzkoušet na Steamu, a popravdě byste měli. Tohle je hra, která vás snadno nadchne a má potenciál oslovit i hráče, kteří jinak obecně karetními hrami pohrdají.

Pocitově jsou zde totiž karty vedlejší. To hlavní se neděje ve vaší ruce, ale na herním plánu, kde se snažíte vymyslet ideální pozici pro provedení několika efektních parádiček, jež vás dostanou včas na konec úrovně (za plnění výzev souvisejících většinou s počtem potřebných kol získáváte peníze na nákup a vylepšení karet).

Spojení taktických, zatraceně stylových soubojů s osvědčeným postupným deckbuildingem se ukazuje jako výborný nápad a Fights in Tight Spaces se pro mě rázem stává jednou z nejočekávanějších her příštího roku. Zatím nemáme konkrétní datum vydání, ale měli bychom se dočkat zkraje příštího roku, v což upřímně doufám, protože bych nejradši okamžitě pokračoval dál.

Nakonec mi dovolte jenom poděkovat Rock, Paper, Shotgun, který mě na demo této překvapivě zábavné, potenciálně výborné hry upozornil.