Zážitky z Gamescomu: Sci-fi Revenge of the Savage Planet vypráví o pomstě astronauta i studia Raccoon Logic

26. 8. 2024 14:00 | Preview | autor: Šárka Tmějová

Sci-fi metroidvanie z pohledu vlastních očí Journey to the Savage Planet z roku 2020 se dočká pokračování. Možná trochu překvapivě – první díl se sice prodával relativně dobře, ale kdovíjakého věhlasu se mu nedostalo. Každopádně, druhý díl s názvem Revenge of the Savage Planet vymění kameru z pohledu první osoby za osobu třetí, bude větší, rozmanitější a zároveň odvypráví satirický příběh o životě v moderním kapitalismu, a tak trochu i herním průmyslu.

K poměrně specifickému tématu má totiž studio Raccoon Logic hodně co říct. Dříve se totiž jmenovalo Typhoon Studios a v rámci ambiciózních plánů Googlu ovládnout herní svět mělo vyvíjet hry pro jeho streamovací službu Stadia. Jen dva roky potom, co Google Typhoon Studios koupil, velkolepé plány krachly a s nimi málem i celé studio. Konec služby oznámila firma ironicky v den, kdy Journey to the Savage Planet na Stadii vyšlo, tedy 1. února 2021.

„V Googlu toho o vývoji her moc nevěděli, z čehož jsme se poučili, a proto si Revenge of the Savage Planet tentokrát vydáváme úplně sami,“ oznámil nám na Gamescomu spoluzakladatel studia a kreativní ředitel Alex Hutchinson, který předtím pracoval na hrách jako Far Cry 4, Assassin's Creed III anebo The Sims 2.

Protože je technologická megakorporace mnohem víc zvyklá firmy a značky nakupovat, ale už je moc často nevrací zpátky, trvalo poměrně dlouho, než z trosek Typhoon Studios mohl povstat tým Raccoon Logic. Ještě složitější to bylo s právy na značku Savage Planet, o kterých museli s Googlem dlouze vyjednávat. Nakonec se ale podařilo a nic nebrání tomu, aby mohlo vyjít pokračování.

zdroj: Raccoon Logic

Podobně jako první hra, i Revenge of the Savage Planet je 3D sci-fi metroidvanie. Odehrávat se bude na čtveřici barevných, velmi hravých planet se zábavnou fyzikou, obydlených spoustou bizarních příšerek, které si tentokrát budete moct i ochočit a v ohrádkách u své základny na nich provádět nejrůznější pokusy.

Hutchinson se ostatně kdysi podílel i na Spore, samozřejmě ale nešlo o jedinou inspiraci. „Baví nás výrazné barevné palety i retrofuturismus. Představte si Návrat do budoucnosti říznutý Rickem a Mortym, kdyby byli planeta,“ směje se umělecký šéf a další ze spoluzakladatelů Raccoon Logic, Erick Bilodeau.

zdroj: Raccoon Logic

Revenge of the Savage Planet se odehrává ve stejném vesmíru jako předchozí hra, ovšem v jiné jeho části a době. Firmu Kindred Aerospace a nadějného vesmírného průzkumníka koupí nadnárodní korporace Alta a vysílá ho na misi osídlit vzdálené planety. Háček je v tom, že ho na sto let uvede do kryospánku, ale už po dvou dekádách na cestě si vedení uvědomí, že vesmírný průzkum není příliš lukrativní odvětví, výprava je příliš drahá a složitá, a tak celý projekt zkrátka zařízne.

Raccoon Logic se svou satirou nepotřebovali být úplně nenápadní, není z ní ale cítit žádná hořkost. Studiu přece jen osamostatnění od korporátu nakonec vyšlo, a tak si ze svých traumat mohou dělat legraci s citem a lehkostí.

Když se astronaut ze stoletého šlofíku konečně probudí, zjistí, že před 80 lety přišel o práci a s údržbou lodi si během té doby nikdo příliš nedělal hlavu, takže se veškeré potřebné vybavení povaluje v troskách na okolních planetách. Na vás bude ho sesbírat, dát znovu dohromady, a nakonec znovu sestavit raketu, aby se průzkumník mohl vrátit zpátky na Zem a vykonat titulní pomstu.

zdroj: Raccoon Logic

Opětovné dávání se dohromady ostatně opět lícuje i s osudem studia, a tak Revenge of the Savage Planet není tak úplně pokračování v tradičním slova smyslu, jako spíš snaha upotřebit zkušenosti nasbírané při vývoji prvního dílu a dále rozvíjet původní vizi. Při vývoji druhé hry se mohli pustit i do věcí, na které poprvé nebyl čas, případně byly příliš náročné a nákladné. Třeba kamera z pohledu třetí osoby.

„Je vlastně skvělé vidět z postavy víc než jen ruce, což pomáhá i přizpůsobení. Mohli jsme si vyhrát s animacemi, s různými oblečky a výbavou. A nakonec je z tohoto úhlu pohodlnější i pohyb po světě,“ vysvětluje Bilodeau, proč tentokrát svého astronauta uvidíte celého. Budete si tak moct užít nejen poťouchlou, záměrně přehnanou animaci sprintu, ale také méně trpět u skákacích pasáží. Pustit se budete moct také do potápění.

zdroj: Raccoon Logic

Rozšoupnout se Raccoon Logic mohli i v jiných ohledech, a tak namísto jedné planety k prozkoumávání dostanete rovnou čtyři. Respektive pět, pokud se vám povede dopracovat k závěru příběhu.

Dokončení by vám mělo zabrat kolem 12 až 15 hodin. „Chceme vytvářet hry, které se dají v rozumném čase dohrát. Žádné nekonečné zážitky a podobné nesmysly, žádné mikrotransakce. Žádná hra jako služba, žádný roguelike. Hra, kterou dohrajete, a když se k ní chcete vrátit, uděláte to třeba po několika letech a prostě si ji zahrajete celou znovu,“ popisuje Hutchinson a vlastně tím tak trochu osvětluje i kořeny původního studia, které v roce 2017 vzešlo primárně z veteránů z Ubisoftu. Evidentně také unavených nekonečnými otevřenými světy.

Ekosystémy čtveřice planet působí poměrně tradičně – dočkáte se džungle, pouště i zamrzlé pustiny a vulkánů, kterými se budete prokousávat postupně, jak budete získávat potřebnou výbavu. V tomto ohledu k novinkám patří třeba laso nebo kanón na sliz, který dokáže zalepit četnou planetární zvířenu, ale navíc i reaguje s jednotlivými prvky v prostředí.

Zelený sekret je totiž zejména vysoce hořlavý, až výbušný, což se může postarat o spoustu komických momentů, jak se nám tvůrci pokusili demonstrovat na skupince roztomilých kuliček s velkýma očima, což ve mně vyvolalo mírně traumatické vzpomínky na hořícího Elma. Při podobných experimentech nicméně nemůžete zemřít a potvůrkám vlastně také neublíží, a tak nic nebrání tomu, abyste dali průchod svým nejšílenějším nápadům.

zdroj: Raccoon Logic

Ten pravý chaos budete moct rozpoutat v nových kooperačních režimech na rozdělené obrazovce i online bez ohledu na platformu. S kamarády můžete sdílet dokonce i domovskou základnu, kterou si vybavíte dle vlastního uvážení. Kooperativní element tvůrci výrazně akcentují, protože ve dvou se to na opuštěných planetách lépe táhne, ale pořád se do průzkumu můžete pustit i sólo. Jen vás pak na stanici bude vítat mírně depresivní cedule s počitadlem populace: 1.

Revenge of the Savage Planet vyjde příští rok na PC, Xbox Series X/S a PlayStation 5. Počítá se také s vydáním na zatím stále oficiálně neoznámeného nástupce Switche.