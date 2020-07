Na Stadii míří 16 nových her, pět exkluzivit a studia Harmonix a Splash Damage

15. 7. 2020 12:46 | autor: Adam Homola

Svá pravidelná krátká videa plná novinek v dnešní době musí dělat všechna studia a Google není výjimkou. Jeho série Stadia Connect čítá už několik videí a to včerejší bylo na nová oznámení obzvláště výživné. Hlavním tahákem nebylo nic jiného než exkluzivní hry, kterých si Google domluvil a připravil slušné množství.

Jednou z nich je například střílečka Outcasters, online multiplayerová akce připomínající battle royale v barevném komiksovém hávu. Jakkoliv můžou Outcasters působit na první dobrou infantilně, záběry z hraní nevypadají vůbec špatně. Hru mají na svědomí vývojáři ze studia Splash Damage, kteří pro Microsoft nedávno dělali taktickou záležitost Gears Tactics.

zdroj: Google

Další „Only on Stadia“ hrou jsou Orcs Must Die! 3 od Robot Entertainment. Následující exkluzivity budou oznámeny brzy, a to od studií Harmonix (Rock Band), Uppercut Games (City of Brass) a Supermassive Games (Until Dawn).

V případech Outcasters i Orcs Must Die! 3 se každopádně sluší dodat, že jde o exkluzivitu pouze časovou. Dříve či později se tak obě hry objeví i na jiných platformách. Do jisté míry exkluzivní („First on Stadia“) jsou pak ještě nový rádoby battle royale Super Bomberman R Online, který vyjde na podzim, a roztomilá hudební věc One Hand Clapping, jejíž early access je na Stadii dostupný už teď.

Click to Play

Google také přidává funkcionalitu Click to Play, která dělá přesně to, co byste od ní čekali. Jakmile se vám bude líbit nějaké video na YouTube, řekněme od vašeho oblíbeného youtubera, řekněme, že hraje zrovna PUBG, budete moct jen kliknout na odkaz v popisku videa a hrát. Youtuber totiž může nasdílet odkaz na PUBG pro Stadii, a pokud vy Stadii a PUBG máte, jednoduše kliknete a hrajete.

zdroj: Google

Funkce Click to Play vychází ze základního principu Stadie, kdy nemusíte řešit vůbec nic a prostě hrajete. Netřeba tak nic stahovat, instalovat ani updatovat. Tím se obloukem vracíme k jednomu z původních slibů Stadie.

Vývojáři z Googlu si dali za úkol udělat hraní tak dostupné a tak jednoduché, jako je dnes sdílení odkazů. Někdo vám pošle link, vy na něj kliknete a okamžitě jste na webu nebo koukáte na video. Přesně takhle to má skrze Click to Play fungovat i na Stadii a doufejme, že alespoň vzdáleně podobná verze něčeho takového bude třeba jen částečně fungovat i na nadcházející generaci konzolí.

Tohle je totiž ta budoucnost – ne hezčí grafika, ale absolutní a okamžitá dostupnost jakékoliv hry, v případě Stadie ještě bez ohledu na výkon či nevýkon vašeho hardwaru.

Hry

Google v novém Stadia Connect jmenoval také řadu her, které se na Stadii dostanou v následujících dnech, týdnech a měsících.

Konkrétně jde například o Marvel’s Avengers, Assassin’s Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, Mafia II: Definitive Edition a Mafia III: Definitive Edition, Borderlands 3, PGA Tour 2K21, WWE Battlegrounds, NBA 2K21, Dead by Daylight, The Elder Scrolls Online i s nejnovějším obsahem a podporou cross play a cross progression s PC a Macem.

Dále to je Serious Sam 4, Hello Neighbor a Hello Neighbor: Hide & Seek, One Hand Clapping, Outriders, Sekiro: Shadows Die Twice a nakonec také Hitman. A to jak jeho novodobé první dva díly, tak i nadcházející trojka.

zdroj: Google

Pořád platí, že s předplatným Stadia Pro máte k dispozici hned několik her zadarmo, respektive v rámci předplatného, a nemusíte si je kupovat. Při používání standardní Stadie si už hry musíte normálně zakoupit. A bohužel pořád platí také fakt, že Stadia není v Česku zatím dostupná.