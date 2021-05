Sledujte Fight Club #527 o herních sériích, co si zaslouží pokračování

5. 5. 2021 15:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Herní série, co by si zasloužily pokračování? Možná se vám zdá, že jsme o něčem podobném už ve Fight Clubu mluvili. Tentokrát ale nemáme na mysli žádné remaky, vezmeme si na paškál klasická pokračování těch sérií, které skončily, právem, či neprávem, v propadlišti dějin. Ať už jde o Portal, Army of Two, Dead Space, Mirror's Edge nebo třeba Deus Ex či Prince of Persia, pokračování, kterých bychom se rádi dočkali, není málo.

U mikrofonů se sejde Vašek, Jirka, Adam a Aleš. Jako vždy se budeme těšit i na vaše dotazy, které nám můžete posílat na adresu podcast@games.cz, případně na Discord nebo rovnou do chatu v průběhu živého přenosu. Začínáme v 16:00.