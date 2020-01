Warneři točí animovaný film podle Mortal Kombat a mládeži je přístup odepřen

Windows PlayStation 4 Xbox One Switch Stadia PlayStation 3 Xbox 360 VITA PS4 Pro Xbox One X

- Oznámení autor: Patrik Hajda

Dekapitace, vyrvaná páteř, tělo rozťaté ve dví… Kdo hrál Mortal Kombat, tomu nejsou tyto situace cizí. V posledních dílech série bojovek je navíc veškeré takové násilí díky pokročilé grafice velice detailní a nabízí se otázka, zda se s takovou mírou odhalených vnitřností setkáme i v chystaném animovaném filmu Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge.

Zápletka filmu bude sledovat šampióny z Outworldu a Earthrealmu, kteří se utkají v turnaji na život a na smrt, který rozhodne o osudu celého světa. Největší inspirace se čerpá ze hry Mortal Kombat z roku 2011, odkud přichází i dabér Scorpiona Patrick Seitz, který namluví stejnou roli i ve filmu.

Z posledního Mortal Kombatu s číslovkou jedenáct uslyšíte další dva známé hlasy, i když budou překvapivě patřit jiným postavám. David B. Mitchell, který vdechl život Gerasovi a Sektorovi, se ve filmu ujme role Raidena, zatímco Ike Amadi známý jako Shao Kahn a Cyrax zde zastoupí Jaxe Briggse.

Mezi dalšími postavami, které nebudou chybět v Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge, je například Johnny Cage, Sonya Blade, Liu Kang, Sub-Zero, Quan Chi a další. Film bude označený písmenem R, takže bude určený jen dospělému publiku, což by mohlo naznačovat přítomnost brutalit a fatalit, i když první trailer se veškerým násilnostem vyhýbá.

Kdo se těšil, že si animák dá na obrovském plátně v kině, ten bude zklamán. Film totiž rovnou poputuje na pevné nosiče a zároveň bude distribuovaný digitálně. Jelikož na filmu dělá animátorské oddělení Warner Bros., zapomeňte na Netflix.

Oním digitálem by mohla být myšlená nová streamovací služba HBO Max spadající právě pod Warnery. Služba se má rozeběhnout v květnu v Americe, přičemž Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge by měl mít premiéru letos na jaře. Časově by to tedy odpovídalo.