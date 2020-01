V tahových bitvách Here Be Dragons pomáháte Kolumbovi objevit Ameriku

Windows

- Oznámení autor: Patrik Hajda

Historie vypráví o slavném námořníkovi, který v roce 1492 objevil nový kontinent, který vešel ve známost jako Amerika. O kom už se ale ve školách neučí, jsou další hrdinní námořníci, kteří vypluli ještě před Kolumbem a vyčistili moře od krakenů, leviathanů, aquamenů a dalších bájných bytostí. Jejich příběhy odvypráví až hra Here Be Dragons.

Here Be Dragons na první pohled zvládá provázat myšlenku hry s jejím názvem a grafickým stylem. Když kartografové malovali úchvatné mapy a narazili na nezmapovanou oblast, opatřili dané místo malůvkami draků. Přesně do takových oblastí se v Here Be Dragons vydáváte a postupně objevujete nám dobře známá místa.

Zároveň je vše vyvedené v neokoukaném zažloutém grafickém stylu, který imituje stovky let staré mapy. Obrazy na plátně naštěstí nejsou statické, ale vaše lodě a mnohá monstra jsou v pohybu, když útočí na nepřítele, a když se sunou ke dnu.

V Here Be Dragons odhalíte osudy deseti švihnutých námořníků ve třinácti kapitolách, které budou vyplněné prakticky jen a pouze námořními bitvami. Hra má poměrně blízko k výbornému indie počinu Dicey Dungeons, jelikož také využívá ďáblovy kostky ke spouštění akcí.

V tahových soubojích se v každém kole vždy hodí tolika kostkami, kolik je ve hře bojovníků (lodí na vaší straně, nepřátel na druhé straně), a tyto kostky si rozeberete podle iniciativy. Vždy má přednost ten, kdo si v minulém kole v součtu sebral menší kostky.

Pomocí kostek vylepšujete svůj útok a obranu a spouštíte speciální efekty lodí, které mohou vyžadovat i více kostek. Nicméně v jednom kole smíte každé lodi (a AI každému monstru) přiřadit jen jednu kostku, takže na lepší efekty si počkáte. O to dýl, když vám nepřátelé pomocí svých akcí kostky vyhazují.

Here Be Dragons vás se svými mechanismy naučí pracovat příjemně pozvolna, ale záhy nastolí poměrně náročnou obtížnost, která vás donutí zamyslet se nad aktuální situací trochu jinak. Například legitimním způsobem povražděním krvelačných velryb je nenechat jim kostky, které nemohou použít do svých akcí. Každá nevyužitá kostka totiž znamená 1 zranění všem jednotkám provinilé strany. Občas se tedy vyplatí vzít si „horší“ kostku, která se víc hodí soupeři.

Prvotina studia Red Zero Games je v předběžném přístupu na Steamu od 16. srpna, ale už velmi brzy vypluje na svoji první plavbu mezi opravdové žraloky. Datum vydání bylo stanovené na tento čtvrtek 30. ledna a cena se ze současných 12 eur o něco navýší.