Dojmy: Nová hrdinka ve Slay the Spire je nebezpečná sama sobě (a ještě zajímavější než ostatní)

Windows MAC Switch

- Dojmy z hraní autor: Patrik Hajda

Brilantní karetka Slay the Spire příští čtvrtek oslaví své první výročí. 23. ledna 2019 oficiálně opustila předběžný přístup a okamžitě začala rozdávat neskutečnou radost milionům hráčů. Zároveň začala získávat jedno ocenění za druhým, od nás rovnou čtyři – 3. místo v kategorii nejlepší strategie, 3. místo mezi nejoriginálnějšími hrami, 2. místo v překvapení roku a 7. místo v celkové hře roku. Tvůrci se teď všem svým fanouškům odvděčují vydáním čtvrtého hrdiny a věřte, že je o co stát.

Nový hrdina, respektive hrdinka, se jmenuje Watcher a mohli jste se s ní setkat už dříve v rámci veřejného testování. Pokud ale stejně jako já dáváte přednost hotovému, pak právě nadešla vaše chvíle. Nový patch Slay the Spire s číslovkou 2.0 přináší nové karty, relikvie, lektvary, opravy a zmíněnou hrdinku. Nejde tedy o placené DLC, ale krásný servis pro věrné fanoušky.

Watcher je opět velmi unikátní. Zatímco červený Ironclad se soustředí na přímé rozdávání ran, zelený Silent sleduje nepřátele podléhající jedu a modrý Defect nechává špinavou práci na svých orbech, fialová Watcher nahlíží do budoucnosti a využívá různé stavy.

V jejím balíčku se objevuje spousta zajímavých mechanismů včetně Scry, který nebude cizí hráčům Magic: The Gathering. Dovolí vám podívat se na X vrchních karet balíčku a nechat je tam, nebo je přesunout na odhazovací balíček (nemůže si je dát na spodek balíku jako v Magicu).

Dalším efektem je Retain, díky kterému vám budou v ruce zůstávat nezahrané karty napříč tahy. Některé karty s tímto efektem dále pracují, například Sands of Time (Písky času) udělující 20 zranění za 4 energie. To je samozřejmě příšerné drahé, ale čím déle si je necháte na ruce, tím budou levnější.

Spousta karet umí přidat do ruky či zamíchat do balíku šedé karty, které dávají slušné zranění (12 za 1 energii) nebo třeba umožňují dobrat nové karty, přičemž všechny, které jsem během jednoho průběhu dungeonem potkal, měly Retain.

Jsou to všechno zajímavé možnosti, ale teprve se dostáváme k jádru Watcher, tedy jejím stavům. Na začátku boje nezastává žádný stav a musíte nejprve zahrát karty, které ji do něj dostanou. Běžně se budete ocitat ve dvou stavech – Calm a Wrath. V režimu Calm, tedy klidu, se pro vás hned nic nemění, ale zase existují karty, které s ním pracují (například síla dávající vám 5 štítů na konci každého kola, kdy jste v klidu).

U klidu je ale důležité především to, že jakmile se z tohoto stavu dostanete, ať už ho jen tak opustíte, nebo se přepnete do jiného, okamžitě dostanete dvě energie. A to je ideální příležitost k využití druhého stavu Wrath (hněv). I do něj se dostanete s pomocí karet a po celou dobu, co budete „naštvaní“, udělujete, ale zároveň dostáváte dvakrát tolik zranění.

Zkusil jsem taktiku zůstat ve stavu Calm co nejdéle, bránit se, dokud se mi v ruce nenahromadí spousta útoků díky schopnosti Retain, a když jsem pak otočil do Wrath se sedmi energiemi (tři základní, dvě za ukončení stavu Calm, jedna z relikvie a jedna z karty Miracle, se kterou Watcher začíná každý souboj) a sedmi až osmi útoky na ruce s cenou od nuly do jedné, byl jsem schopný během chviličky rozdat stovku zranění.

Calm a Wrath ale nejsou jediné stavy. Existuje ještě třetí, mnohem vzácnější, zvaný Divinity. Na pouhé jedno kolo se stanete bohem. Při vstupu do tohoto stavu okamžitě dostanete tři energie a udělujete třikrát tolik zranění, přičemž sami dostáváte jen standardní porci.

Během mého průchodu jsem narazil na dva způsoby, jak se stát bohem. Stane se tak, jakmile s pomocí karet nasbíráte deset mantry, nebo po vypití nového lektvaru. Stejně jako s ostatními hrdiny je i zde prostor pro mnoho strategií. Jistý potenciál ukrývá karta Ragnarok, která za 3 energie dá náhodnému nepříteli 5x5 zranění. Ve stavu Wrath je to 50 zranění, ve stavu Divinity 75 zranění, nemluvě o dalších podpůrných efektech.

Watcher je přesně tím impulzem, který jsem potřeboval, abych se ke Slay the Spire vrátil. Po 35 hodinách jsem se třemi hrdiny dostal víc, než jsem potřeboval, ale teď mám největší chuť strávit dalších 10 hodin s Watcher.

Stejně jako v případě Defecta mě čeká trochu delší, ale rozhodně velmi zábavné objevování ideální cesty. Watcher mi asi přijde jednodušší na pochopení než Defect, na druhou stranu v jejím případě mnohem víc riskujete. Když se hodíte do módu Wrath a nepřijde vám karta se stavem Calm, budete čelit dvojnásobnému zranění, což není snadné ublokovat.

Je skvělé, že tvůrci jen tak přidali další hrdinku a že ji před tím testovali s pomocí komunity. Hraje se za ni víc než dobře. Pokud Slay the Spire ještě nemáte, na Steamu je ve slevě za polovic, zatímco na všech třech konzolích si stále drží plnou cenu.