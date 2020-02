Tvůrci Bayonetty a Astral Chainu odhalili superhrdinský Project G.G., ve kterém bojujete s kaiju

Windows PlayStation 4 Switch PS4 Pro

- Oznámení autor: Patrik Hajda

V Platinum Games nám slibovali odhalení spousty novinek během letošního roku. Dokonce svá oznámení souhrnně označili jako Platinum4 a naznačili tak celkem čtyři zásadní novinky. Od začátku roku jsme dostali už tři, přičemž dvě z nich zazněly z noci na dnešek – nová hra a nové typy her.

Studio Platinum Games se nedávno osamostatnilo. Všechny jeho předchozí hry včetně titulů Bayonetta, Nier: Automata a Astral Chain vznikaly ve spolupráci s vydavateli, kteří drží celá či částečná práva na dané značky. Ale japonské studio už dospělo do fáze, kdy si může dovolit vydávat vlastní hry svépomocí a mít tak nad nimi plnou kontrolu.

Částečně i díky tomu vznikne remaster The Wonderful 101. Hra původně vyšla pouze pro Wii U, ale Nintendo překvapivě svolilo k jejímu zremasterování a vydání na Switchi, počítačích a PlayStationu 4. Do konce kickstarterové kampaně zbývá ještě osm dní a tvůrcům se zatím podařilo vybrat astronomických 40 milionů korun.

To bylo první ze čtyř letošních oznámení. Druhým je tajemný Project G.G.. Jde samozřejmě o pracovní název vzhledem k rané fázi vývoje a pod dvěma géčky by se mohlo skrývat naprosto cokoliv. Třeba Giant Godzilla.

První teaser prozradil mnohé. Hra se bude odehrávat na Zemi v ulicích velkoměsta, které sužují gigantická monstra známá třeba jako kaiju. Bojovat s nimi budou srovnatelně velcí roboti. Kde už jsme to jenom viděli? No jasně! Filmový biják Pacific Rim. Například.

Podobnost jednoduše nelze přehlédnout, i když robotičtí hrdinové zde fungují docela jinak. Sami se jedním takovým ochráncem stanete a mezi vaše přednosti patří schopnost měnit velikost jako Hank Pym. Můžete být normálně vzrostlý člověk, ale když se objeví nebezpečí, nabobtnáte do rozměrů mrakodrapu.

To je zhruba vše, co se teď dá říct o herní stránce Project G.G.. Z obecného hlediska jde o první hru od Platinum Games, která stoprocentně náleží studiu. Samo si ji vyrobí, samo si ji vydá a bude se značkou nakládat tak, jak bude samo chtít. Má to své výhody například v reklamě, zastoupení platforem a rozšiřování univerza, ale zároveň jde studio do rizika, s jakým se dříve nesetkalo.

To ostatně platí i o třetím oznámení, kterým je nové studio v srdci Tokia. V něm se budou testovat konzolové hry s prvky dlouhodobých služeb. Dosavadní tvorbu studia tvoří jednorázové tituly, ale tvůrci chtějí vyzkoušet dlouhodobou podporu s pravidelným dodáváním nového obsahu. Ve studiu nyní pracuje 15 zaměstnanců, ale plán je rozrůst se na 100, což znamená spoustu otevřených pozic.

Osamostatnění studia Platinum Games je ale teprve na začátku. Na nové informace ohledně Project G.G. a tvorby tokijského studia si proto počkáme poměrně dlouho.

Studio má s velkými pauzami bohaté skutečnosti. Stačí se podívat, jak dlouho jsme čekali na nové video z Babylon’s Fall a o třetí Bayonettě také víme pár let a kde nic, tu nic. A to nám ještě zbývá jedno oznámení z Platinum4…