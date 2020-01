The Elder Scrolls Online čeká rok s upíry v západní části Skyrimu

Windows PlayStation 4 Xbox One MAC Stadia PS4 Pro Xbox One X

- Oznámení autor: Patrik Hajda

Stále populární RPG The Elder Scrolls Online letos naváže na loňský roční příběh s tím rozdílem, že tentokrát nebude pojednávat o dracích, nýbrž o upírech. Postupně dostanete možnost odhalit temně gotické události ve čtyřech dodatcích, z nichž jeden bude opět mnohem větším rozšířením s novou oblastí západního Skyrimu.

Napříč letošním rokem se v univerzu The Elder Scrolls Online budete setkávat s pojmem Dark Heart of Skyrim, který označuje příběh rozprostřený do několika DLC. A i když dostáváme jen lehounký nástřel toho, co čekat, z velmi povedeného traileru se dozvídáme tři věci – půjde o seveřany, upíry a bude to zatraceně temné.

První DLC s názvem Harrowstorm dorazí už v únoru a otevře celý příběh nadpřirozenou bouří a dvěma dungeony v oblasti Icereach a Unhallowed Grave. Z příběhového hlediska povedou události tohoto DLC přímo k druhému dodatku, kterým je The Elder Scrolls Online: Greymoor. Nicméně nemusíte dohrát Harrowstorm, abyste se mohli vydat do Greymooru.

Greymoor doplní současný východní Skyrim a jeho oblasti Eastmarch, Bleakrock a Rift o západní část země s městem Solitude a podzemním světem Blackreach. Jak už u těchto větších dodatků bývá zvykem, dostanete nové dungeony, trial pro 12 lidí, příběh točící se kolem pána upírů, dojde k předělání upírských skillů (pro všechny hráče TESO) a představí se nový systém starožitností.

Starožitnosti přidávají nové minihry spojené s archeologií. Můžete najít prastaré relikvie, které pravděpodobně budou mít spíš estetický účel (vystavíte si je třeba na poličku). Tento systém se netýká jen západního Skyrimu, ale všech existujících koutů Tamrielu, takže má smysl se vracet na dříve prozkoumaná místa.

Po Greymooru letos dorazí ještě další dvě DLC, která dovedou příběh s upíry ke konci, ale jejich názvy a obsah budou zveřejněny později.

Plány s The Elder Scrolls Online tím ale zdaleka nekončí, protože jak se dozvěděl web PCGamesN, vývojáři hodlají svoje MMORPG zásobovat obsahem minimálně do té doby, než vyjde The Elder Scrolls VI. Obě hry by měly běžet bok po boku. On taky není důvod, proč by vývojáři měli končit, když se na E3 pochlubili excelentním číslem 13,5 milionu hráčů.

The Elder Scrolls Online: Greymoor vyjde 18. května na PC a 2. června na PlayStationu 4 a Xboxu One. Bethesda přichystala sáhodlouhý článek o nejrůznějších edicích dodatku, které si už můžete předobjednat.