Remake Half-Life: Opposing Force stále žije, pracují na něm i Češi

- Oznámení autor: Šárka Tmějová

Vedle remaku prvního Half-Life s názvem Black Mesa, který je z fanouškovských modifikací možná tou vůbec nejznámější, existuje i celá řada méně protřelých, ale přesto zajímavých projektů. Jedním z nich je remake datadisku Opposing Force, který pod názvem Operation Black Mesa kutí nezávislý tým Tripmine Studios už od roku 2012. A ani náhodou není mrtvý.

Datadisk Half-Life: Opposing Force oslavil minulý měsíc 20. narozeniny. Tým pracující na remaku toto výročí neopomněl a vydal update, v němž shrnuje, jak práce na Operation Black Mesa postupují. V největším zápřahu jsou momentálně prý level designéři, spousta úrovní už je v hratelném stádiu, ale tvůrce čeká ještě velký kus práce. Některé lokace jsou velmi věrné svým původním verzím, jiné byly v zájmu pokroku značně upraveny, jak můžete vidět na zveřejněných obrázcích ve výše přiložené galerii.

Tripmine Studios vznikly v roce 2012 spojením dvou týmů modifikací pro Half-Life – Operation Black Mesa (zmíněný remake Opposing Force) a Guard Duty, což je remake druhého z datadisků, Blue Shift. Napříč projekty mají tedy možnost sdílet různé assety, zejména ty grafické.

Celému projektu v mezinárodním týmu šéfuje Čech Antonín Žoha, podle jehož slov modifikace slaví každý rok úspěch v hráčské anketě Mod of the Year na ModDB (o letošní anketě píše Patrik zde). Příští rok už by si ale chtěla ulovit korunku v kategorii nejlepší indie hry.

Operation Black Mesa od letošního roku neběží na původní verzi Source enginu jako dosud, nýbrž na jeho aktuální verzi. Programátoři si od ní slibují významné zlepšení grafiky a umělé inteligence – snad to mariňák Adrian Shephard na své pouti po laboratořích ocení.

Remake Half-Life: Opposing Force zatím nemá stanovené konkrétní datum vydání, postup projektu můžete sledovat na oficiálním fóru nebo na ModDB.