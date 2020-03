Přelomové závody se dočkají pokračování. Chystá se nový Test Drive Unlimited

- Datum vydání Autor: Patrik Hajda

V-Rally 4 je první ze tří zářijových závodních her, mezi které se jen o fous nedostala Forza Horizon 4 vycházející 2. října. 11. září dorazí Super Street: The Game a 28. září Dakar 18. V-Rally 4 ostatní trumfne v minimálně jedné věci – objeví se v tomto měsíci hned dvakrát. Už dnes na konzolích PlayStation 4 a Xbox One, 25. září na PC, a letos, později, ještě na Switchi. celý článek