Overwatch je nejhledanější hrou na Pornhubu

- Oznámení autor: Patrik Hajda

Asi nejpopulárnější webová stránka s obsahem pro dospělé Pornhub opět rekapituluje uplynulý rok desítkami grafů a statistik převážně z vyhledávání. Mezi hledanými výrazy nechybí ani slavné hry a jejich postavy. Letošní vítěz není překvapivý, ale možná byste se divili, jak hledání ovlivňují novinky.

Pornhub letos zaznamenal přes 42 miliard návštěv, což je pro lepší představu 115 milionů návštěv denně. Do jeho databáze přibylo téměř 7 milionů videí, jejichž zhlédnutí by vám trvalo 169 let. Nebudeme se tu ale bavit o nejpopulárnějších herečkách a kategoriích. Pokud vás zajímají právě tyto informace, projděte si sami opravdu obsáhlý článek zde.

Pro nás je mnohem zajímavější zaměřit se na videohry, které už nějakou dobu tvoří nedílnou součást pornografického průmyslu. A teď nemyslím loňský únik normálního traileru ze hry New World, ale nelicencované snímky plné nahých hrdinů z vašich oblíbených her.

Hráči letos na Pornhubu nejvíce vyhledávali Overwatch, konkrétně došlo k 8% navýšení hledání výrazu oproti loňskému roku. Fortnite na druhou stranu klesl o 17 %, ale stačilo to na druhé místo. Zajímavé je, že v den vypnutí hry, kdy celou mapu spolkla černá díra, načež započala druhá kapitola hry, vzrostlo vyhledávání na Pornhubu o 150 procent. Hráči si zkrátka najdou cestu, jak sledovat Fortnite.

Mezi 15 nejvyhledávanějších her roku se zařadil jediný nový výraz Apex Legends, který se umístil na pátém místě, a zároveň ho Pornhub označil za jedno z desíti vyhledávání, které definovaly rok 2019 (pro zajímavost, dalšími trendy byly cosplay, mimozemšťané a první příčka patří amatérům).

Na grafu 15 nejvyhledávanějších her je dobře vidět vliv vydání nových her zavedených značek. Vyhledávání Pokémonů se zvýšilo o 21 % oproti loňskému roku, Mortal Kombat o 102 %, Resident Evil o 213 %, ale nejvýraznější nárůst patří Borderlands, která se pyšní 554 procenty.

Druhou a poslední statistikou spojenou s hrami je vyhledávání konkrétních postav, kterému suverénně vládne Zelda. Tu uživatelé Pornhubu hledali víc než 5,5 milionkrát. Druhá příčka patří Laře Croft, třetí D.Vě z Overwatche. Trochu mě tam znepokojuje Pikachu, Bowser, Khajiiti a Argoniani, ale proti gustu… Kompletní statistiky najdete zde.

A co nás čeká příští rok? Resident Evil by s vydáním remaku trojky mohl ještě posílit, své místo v žebříčku by mohlo získat pokračování The Last of Us a možná i samotná Ellie, Cyberpunk 2077 by rozhodně neměl chybět, ale možná vůbec nejčastěji hledanou bude Final Fantasy VII Remake. Však on nám Pornhub zase dá vědět, po čem hráči toužili nejvíc.