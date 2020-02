Jak to dopadne, když Half-Life proženete překladačem? Vyzkoušejte Half-Life: Google Translate Edition

Windows PlayStation 2

- Oznámení autor: Patrik Hajda

Lenost je odporná vlastnost. Obzvlášť v případě, když jako fanoušek překládáte hru z angličtiny do češtiny a používáte k přeložení bloku textu Google. Dnes už se taková praktika snad tolik nevidí a některé fanouškovské překlady dosahují kvalit profesionálních studií. Ale co kdybyste Google Translate použili k vytvoření humorné parodie, jako to dělá modifikace Half-Life: Google Translate Edition?