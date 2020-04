Gigantické DLC pro MechWarrior 5: Mercenaries se opozdí, ale slibuje zásadní změny

Windows

- Oznámení autor: Patrik Hajda

Fanoušci legendárního MechWarriora se koncem loňského roku po téměř dvou dekádách dočkali plnohodnotného pokračování MechWarrior 5: Mercenaries, které by sice mohlo být ještě o něco lepší, ale o zklamání rozhodně nešlo. A nezůstane jen u základní hry. Tvůrci už připravují první obrovské DLC, které hru rozšíří po všech možných stránkách.

První plánované DLC Heroes of the Inner Sphere pro MechWarrior 5: Mercenaries mělo dorazit v průběhu dubna, ale vývojáři si rychle uvědomili, že všechny své nápady ve stanoveném čase jednoduše nemohou stíhat. A než aby dělali kompromisy, rozhodli se rozšíření odložit. Pak se k tomu přidala ještě pandemie a je nanejvýš jisté, že první rozšíření v první půlce roku už nedorazí.

Ale podle všeho se na něj vyplatí počkat. Jeho největší předností bude přepracovaný režim kariéry, který vám umožní absolvovat jednu z mnoha cest v roli War Doga, Treasure Huntera a tří dalších. Vnitřní sféra se rozroste o 18 válečných zón a pustíte se do 11 dalších úkolů, které podpoří nelineárnost celé kariéry.

Vedle toho přibydou procedurálně generované mise s dělostřelectvem a sedm hrdinských misí, které představí sedm nových hrdinů a jejich unikátní mechy. Počítejte s novými zbraněmi, blueprinty, padesáti variantami mechů a jejich dalšími doplňky a vybavením.

Tvůrci nemají kvůli okolnostem popsaným v úvodu nejmenší tušení, kdy by DLC Heroes of the Inner Sphere mohlo vyjít, ale první polovina roku jim přijde nepravděpodobná.