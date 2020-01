Epic rozdává poslední Farming Simulator a chystá se na trojici deskovek

Windows PlayStation 4 Xbox One Stadia PS4 Pro Xbox One X Switch Android iOS iPad iPhone Xbox 360 DS iPadOS

- Oznámení autor: Patrik Hajda

Před dvěma týdny se Epic Games chvástali úspěšným prvním rokem svého nového digitálního obchodu a přislíbili, že jen tak nepřestanou rozdávat hry zadarmo. A už dávno porušili svůj cíl rozdávat jednu hru každých 14 dní. Stalo se tradicí, že je to minimálně jedna hra týdně. Aktuálně se můžete pustit do jednoho farmaření a příští čtvrtek si rozložíte rovnou tři deskovky.

Farming Simulator 19 se stal nejnovější „obětí“ Epic Games Storu. Poslední počin studia Giants Software vyšel už v listopadu roku 2018 (když nepočítám Farming Simulator 2020 určený pouze pro Switch), a i když jde stále o nepřekonanou vážnou simulaci farmaření, bez pořádné konkurence se série neposouvá a její další a další díl tak ztrácí na atraktivitě.

Alternativy naštěstí existují a nedávno jsme je shrnuli do jednoho článku. Ale nechci, aby to vypadalo, že by Farming Simulator 19 byl vyloženě špatný. Pokud jste se s oráním polí ještě nesetkali, nenajdete lepší hru. Pokud jste ale veterány série, tolik novinek nedostanete. Ale zase je to zadarmo, tak proč to nezkusit, ne?

Farming Simulator 19 je dostupný v Epic Games Storu do čtvrtečního odpoledne, kdy ho vystřídá nabídka společnosti Asmodee Digital, která překlápí stolní hry molocha Asmodee do digitální podoby. Zdarma budu rovnou tři hry – Carcassonne, Ticket to Ride a Pandemic.

Jde o klasické rodinné hry s letitou historií a obrovským úspěchem za zády, tedy ve své stolní podobě. S digitálními verzemi je potíž, že je mnoho lidí nehraje, takže se vám může snadno stát, že nenajdete spoluhráče. Ale třeba jejich rozdávání zdarma vybuduje slušnou základnu.