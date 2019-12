Dnešní The Game Awards doprovodí 13 demoverzí nových her

Windows PlayStation 4 Xbox One Switch PS4 Pro Xbox One X

- Oznámení autor: Patrik Hajda

V hluboké noci z dneška na zítřek proběhne v americkém Los Angeles vyhlášení herních cen The Game Awards. I když jde o prestižní ocenění, o které usiluje i český Beat Saber, možná ještě zajímavější budou nová oznámení. Loni se touto formou představily hry The Outer Worlds, Rage 2 nebo třeba Dragon Age 4. Letos si některé z novinek rovnou vyzkoušíte v demoverzi.

Pořadatel The Game Awards Geoff Keighley usiluje o to, aby byl slavnostní večer přístupný co největšímu počtu lidí. Streamuje ho proto přes nepočítaně služeb a loni tak zaznamenal přes 30 milionů diváků. Ale Geoff chce svoji show posunout za hranice sledování, tedy k samotnému hraní.

The Game Awards letos doprovodí takzvaný The Game Festival, který poběží do soboty. Pod tímto názvem se ukrývá převážně spolupráce se Steamem, na kterém se od pátku do soboty objeví 13 demoverzí her, které uvidíme na The Game Awards. Poté dema nenávratně zmizí nehledě na to, zda jste si je stáhli.

Nemusíte čekat do dnešního večera, abyste zjistili, jaké hry si vyzkoušíte ještě před jejich vydáním, protože seznam je veřejný: System Shock Remake, Eastward, Spiritfarer, Moving Out, Röki, Chicory, Wooden Nickel, Haven, Heavenly Bodies, Acid Knife, The Drifter, CARRION a SkateBIRD, tedy převážně menší indie hry, kterým by se jinak nedostalo tolik pozornosti kvůli větším oznámením.

A to je jen začátek, testovací program. Pokud se osvědčí, má s ním Geoff velké plány, mezi kterými nechybí demoverze na konzolích a jejich případné streamování, abyste je nemuseli ani stahovat.

Letošní spolupráce se Steamem jde ale ještě dál – obchod bude streamovat The Game Awards ve 4K Ultra HD, jeho diváci se zapojí do soutěže o VR Valve Index a objeví se slevy spojené s ceremonií.

The Game Awards proběhnou živě v noci ve 2:30 našeho času na YouTube, Twitchi, Twitteru, Facebooku, Steamu, Mixeru, MLG, Caffeine a dalších.