Chystá se televizní seriál podle Brothers in Arms

Autor: Aleš Smutný

Randy Pitchford se po včerejším mudrování o novém Duke Nukemovi pustil do dalšího jitření nadějí. Tentokrát jde o trochu konkrétnější informace a ne jen přání. Gearbox prý už trochu kutí nový díl Brothers in Arms, byť s plnohodnotným vývojem asi bude potřebovat pomoci. Navíc uklidňuje hráče, že by mělo jít o plnohodnotné a autentické pokračování a tedy ne komediální exkurz, jímž byla zrušená BiA: Furious Four. celý článek