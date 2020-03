Call of Duty: Warzone má rychlejší start než Apex Legends a Fortnite

Windows PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X

autor: Patrik Hajda

Call of Duty: Warzone, samostatná battle royale vycházející z Call of Duty: Modern Warfare, má za sebou jeden celý den. A podle všeho velice úspěšný den, alespoň co se počtu hráčů týče. V následujících dnech rozhodně nebude o spoluhráče a protihráče nouze.

Call of Duty: Warzone se poprvé otevřela majitelům Call of Duty: Modern Warfare v úterý v 16:00. O čtyři hodiny později už ji bylo možné stahovat a hrát zdarma nehledě na to, zda vlastníte placenou střílečku se standardním multiplayerem a příběhovou kampaní.

Příležitost vyzkoušet si battle royale zasazenou do světa Modern Warfare využilo během prvních 24 hodin na 6 milionů hráčů. Je to obrovské číslo, ale vzhledem k popularitě značky a „marketingové kampani“ plné leaků a žalování leakerů se není zas tolik čemu divit.

Zajímavější je dát tomuto číslu konkurenční kontext, s čímž nám pomáhá známý analytik Daniel Ahmad na Twitteru. Podle jeho informací se k Apex Legends za stejnou dobu dostalo na 2,5 milionu hráčů, což bylo víc než v případě Fortnite. Šest milionů si Apex připsal někdy mezi druhým a třetím dnem, zatímco Fortnite to mohlo trvat něco mezi jedním a dvěma týdny.

Warzone má nespornou výhodu ve značce Call of Duty, která je s námi bezmála dvě dekády, zatímco Fortnite a Apex Legends byly nové značky. A možná Warzone hraje do karet i aktuální světová situace. Čím dál tím víc lidí je doma, ať už přímo v karanténě, nebo jen preventivně, a Call of Duty: Warzone je jednou z free-to-play her, o kterých se teď hodně mluví a ještě určitě mluvit bude.

Myslíte si, že Warzone čeká budoucnost s několika desítkami či rovnou stovkami milionů hráčů jako v případě konkurence? Nebo jí čeká brzký vrchol, pak se vrátí na nějaké stabilní miliony své oddané komunity a mezi nové hráče se nerozšíří?