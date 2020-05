Assassin’s Creed Odyssey v dosud největší slevě a další zajímavé akce obchodu Green Man Gaming

Windows

- Oznámení autor: Patrik Hajda

Herní obchod Green Man Gaming slaví své desáté narozeniny štědrou nabídkou slev, ke kterým navíc rozdává náhodné hry zdarma. Za zajímavé částky se dostanete ke hrám jako Assassin’s Creed Odyssey, Borderlands 3, Anno 1800, XCOM: Chimera Squad, Stellaris a spoustě dalších.

Může se to zdát divné, ale i množství klíčů digitálních her je kusově omezené. Výroční akce obchodu Green Man Gaming není omezená časově, ale do vyprodání zásob, proto se nevyplatí otálet s pořízením hry, na kterou si už dlouho brousíte zuby, ale nebyli jste ochotní investovat plnou částku.

Možná nejzajímavějším kouskem v nabídce je dva roky starý Assassin's Creed Odyssey, jehož základní verzi pořídíte za historicky nejnižších 15 eur a neprohnete se ani u jeho speciálních edic, z nichž ta nejdražší obsahující season pass stojí méně než 30 eur (běžně hodně mastných 115 eur).

Anno 1800 od stejného vydavatele nedávno oslavilo teprve své první narozeniny a už na něm můžete ušetřit víc než polovinu. Vůbec nejnovější zlevněnou hrou bude pravděpodobně XCOM: Chimera Squad z konce minulého měsíce, který byl už během vydání ve slevě za polovic, ale Green Man Gaming ho nabízí ještě levněji za 8,8 eura.

Podobných zajímavých nabídek je v akci mnohem víc, od Red Dead Redemption II (-26 %) přes Stellaris (-78 %) až po Devil May Cry 5 (-57 %) a DOOM (-70 %). Zároveň během nákupu vyhlížejte hry označené zeleným křížkem, protože ty vám umožní až desetkrát zatočit kolem štěstí a vytočit si další náhodnou hru.

Jak už padlo výše, radši moc neotálejte, protože klíčů není nekonečné množství.