Známe dubnovou nabídku Game Passu

3. 4. 2024 10:47 | Novinky | autor: Pavel Makal

Nový měsíc znamená také nové hry pro různá herní předplatná. Uživatelé služby Game Pass napříč ekosystémem Xboxu se v příštích týdnech mohou těšit na poměrně pestrou paletu přírůstků, do kterých patří i některé debutující tituly.

Už od včerejška si skrz Game Pass můžete na PC, Xboxu i přes cloud zahrát originální puzzle střílečku Superhot: Mind Control Delete. Nevšedně stylizovaná hra je zajímavá především tím, že se v ní čas pohybuje jen tehdy, když se hýbete i vy. Tuto skutečnost je třeba využívat při přestřelkách i bitkách s nepřáteli, jeden zásah totiž znamená smrt pro ně, ale i pro vás.

Ode dneška bude na Xboxu a cloudu k mání závodní arkáda Lego 2K Drive, jejímž nejlákavějším aspektem je propojení závodů se slavnou stavebnicí. Zítra si na své přijdou příznivci golfu, dorazí totiž EA Sports PGA Tour, a to na PC, Xbox i Cloud. Příznivci 3D skákaček možná ocení druhý zítřejší přírůstek, a sice akční adventuru Lil Gator Game. I ta bude k mání všude, a to včetně minulé generace Xboxů.

Od příštího týdne až do konce měsíce Game Pass ještě obohatí adventura Kona, puzzle Botany Manor, definitivní edice Shadow of the Tomb Raider, a také dlouho očekávaná příběhová adventura Harold Halibut, odehrávající se na obří vesmírné lodi, která pluje v mimozemském oceánu.

Nabídku Game Passu naopak tento měsíc opouští Amnesia: Rebirth, Amnesia Collection, Soma, Back 4 Blood, Phantom Abyss a Research and Destroy.