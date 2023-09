Když se Game Passu nebude dařit, Microsoft prý opustí herní byznys

22. 9. 2023 9:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Probíhající soudní proces mezi Microsoftem a americkou antimonopolní agenturou FTC nás zásobuje jednou perlou vedle druhé – dozvěděli jsme se například, že The Elder Scrolls VI vyjde až bůhvíkdy, že se chystá nová, výkonnější verze Xboxu a že v ZeniMaxu zvažovali třeba remasterovaný Oblivion. A nyní na veřejnost vyplulo prohlášení, které v rámci soudního slyšení pronesl šéf Xboxu Phil Spencer a které nelze než přijmout s mírně pozvednutým obočím.

Před soudem přišla řeč na interní prezentaci Xboxu s odhadem vývoje trhu. Právník FTC se Spencera ptal, zda s podobnou předpovědí souhlasí, na což šéf Xboxu odvětil, že kdyby uživatelská základna Game Passu rostla jen takhle pomalu, musela by společnost zvážit jiná řešení a herní byznys úplně opustit.

zdroj: WCCFtech

„Nemyslím si, že budoucnost Xboxu bude vypadat takhle. Tenhle snímek pochází z prezentace, kterou vytvořilo naše oddělení pro vývoj zařízení. Jinak řečeno jde o pohled na rozvoj našeho byznysu, co měli lidé, kteří se u nás starají o vývoj hardware.“

„Mohu s klidem prohlásit, že kdybychom u nezaznamenali daleko větší růst, než jaký je tu naznačený, odešli bychom z herního trhu,“ řekl Spencer a dodal, že do situace ohledně světle zeleného a modrého pole, kterou prezentace předestírá pro fiskální rok 2030, je potřeba se dostat mnohem dřív, ideálně již okolo fiskálních let 2026 či 2027.

Podobné prohlášení je samozřejmě potřeba brát s nadsázkou – jasně, že si šéf Xboxu zapřeháněl a pravděpodobnost, že by si Microsoft pouhých několik let po masivních investicích do herní divize sbalil svých pět švestek a prostě odešel, je minimální. Americký gigant u soudu opakovaně prohlašuje, že je akvizice Activision Blizzardu kritická pro jeho růst na mobilním a cloudovém trhu, Spencerův výrok pak nejspíš sloužil prostě k posilnění tohoto narativu.

Zároveň ale také dokládá, že Microsoft považuje rozvoj Game Passu mimo své domovské konzole za extrémně důležitou součást obchodního úspěchu.