Známe březnovou nabídku PlayStation Plus

24. 2. 2022 11:59 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Nejkratší měsíc celého roku se nachýlil ke svému konci, a tak je čas odhalit nabídku předplatného PlayStation Plus pro další měsíc. Tentokrát si pro nás Sony připravilo trojici plných her a jeden multiplayerový bonus.

Prvním přírůstkem, který si od 1. března můžete zařadit do svých knihovniček, je MMO Ark: Survival Evolved. V něm se probudíte na tajemném ostrově obydleném dinosaury a dalšími prehistorickými příšerami. Spolu s ostatními hráči musíte sbírat suroviny a výbavu, abyste si mohli postavit příbytky a v nehostinném prostředí přežili.

zdroj: Archiv

Druhou březnovou hrou z nabídky PlayStation Plus je Team Sonic Racing z roku 2019, kde modrý ježek a jeho přátelé vymění tenisky za sporťáky a vrhnou se na arkádové závodění. Pokud holdujete motokárám a závodům s kamarády, ale nemáte Switch a Mario Kart, Sonic a spol. jsou připravení vás na pár hodin zabavit.

Třetí a poslední plnou hrou je Ghostrunner, který si u nás v redakci předloni získal Patrikovo srdce. V PlayStation Plus čeká exkluzivně na majitele PS5, na webu si ho ale můžete vyzvednout i v případě, že novou konzoli ještě nemáte. Ve futuristickém městě se vydáváte v roli kyberpunkového nindži na neonový tanec smrti, což je ideální volba pro všechny, kdo už třeba dohráli Cyberpunk 2077, ale ještě by si střihli nášup.

Čtvrtým bonusovým přídavkem je Ghost of Tsushima: Legends, ale ještě než se začnete radovat, vězte, že jde o osamostatněný multiplayerový režim samurajského dobrodružství. Vybrat si v něm můžete ze čtveřice tříd a boku svých přátel či cizích lidí změříte své síly v PvP i PvE módech. Pomoct jim tedy můžete i s plněním příběhových misí, ale singleplayerovou hru si případně musíte pořídit na vlastní náklady.

zdroj: Sucker Punch

Závěrem se hodí připomenout, že na přidání únorových her do svých knihovniček máte čas do 28. února, ať vám neuteče EA Sports UFC 4, konzolová edice tycoonu Planet Coaster ani dračákovitá střílečka Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep.