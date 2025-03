Zkontrolujte hardwarové nároky The Last of Us: Part II. Účet PSN na PC nebude potřeba

21. 3. 2025 16:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Dlouho očekávaná PC verze The Last of Us: Part II Remastered dorazí na Steam a Epic Games Store už 3. dubna. S dvoutýdenním předstihem Sony odhaluje hardwarové nároky a exkluzivní funkce. Největší překvapení? Nebude vyžadovat účet na PlayStation Network.

Po vlně kritiky, kterou vyvolala nutnost přihlášení u předchozích PC portů, se Sony rozhodla tuto podmínku zrušit. Pokud se nicméně ke službě PSN přihlásíte, dostanete bonus v podobě 50 herních bodů a nového outfitu pro Ellie s bundou inspirovanou chystanou hrou od Naughty Dog, Intergalactic: The Heretic Prophet.

PC verze přinese podporu technologií Nvidia DLSS 3 Super Resolution, AMD FSR 3.1 a 4 (včetně upscalingu a generování snímků), DirectStorage a ultraširokých monitorů. Pochopitelně můžete počítat s možností hrát na gamepadu, ale i s možností přemapovat si nastavení na klávesnici a myši.

Chybět nebudou detailní nastavení grafiky včetně možnosti odemknout snímky za sekundu, vzdálenosti vykreslování objektů, kvality textur, volumetriky, stínů, odrazů a ambientní okluze. Hardwarové nároky můžete zkontrolovat na obrázku níže:

zdroj: Naughty Dog

Společně s PC verzí vyjde také update 2.0 pro PS5, který přidá nové postavy a mapy do roguelike režimu No Return. Do hry se vrací Bill a Marlene, plus čtyři nové lokace včetně opuštěné školky a hnízda nakažených.

Update společně s PC verzí dorazí těsně před premiérou druhé řady seriálu The Last of Us z produkce HBO. První ze sedmi epizod dorazí na streamovací službu Max 13. dubna.