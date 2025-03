Trailer na 2. řadu seriálu The Last of Us nešetří ikonickými momenty

10. 3. 2025 15:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Premiéra druhé řady seriálové adaptace The Last of Us z produkce HBO se kvapem blíží. Na streamovací službu Max zamíří v dubnu, v novém traileru pak seriál v předstihu ukazuje některé podstatné momenty z herní předlohy. Největší šok z prvních hodin The Last of Us: Part II v něm ale pochopitelně absentuje.

Ve dvouminutovém sestřihu tak můžete vidět třeba Ellie (Bella Ramsey) a Dinu (Isabela Merced) na tancovačce v osadě přeživších v Jacksonu, než je okolnosti přimějí vydat se společně na cestu z bezpečné bašty sounáležitosti a civilizace.

Dojde také na scénu, kde Ellie vyslýchá Noru (Tati Gabrielle) v Seattlu, nebo na moment, kdy se dozvídá pravdu o svém vysvobození z konce první série. Ochuzeni nebudeme ani o flashback v přírodovědném muzeu.

Druhá řada The Last of Us nepokryje v úplnosti děj druhé hry, a to zčásti i proto, že ho podobně jako ta první o poznání rozšíří. Na rozdíl od předlohy se tak v seriálu objeví třeba Ellieina bývalá přítelkyně Kat, o které se ve hře pouze mluví jako o její první vážnější známosti v rámci čtyřletého časového skoku. Mimo jiné stojí za tetováním na dívčině předloktí.

Rozšířené by měly být také příběhové linie o kultu Sefirotů, stejně jako bychom se víc měli dozvědět o Tommyho eskapádách v odbojové skupině Firefly.

První díl druhé řady The Last of Us bude mít premiéru 13. dubna na Max. Celkem bude sestávat ze sedmi epizod.