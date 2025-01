Sony couvá od přihlašování k PSN účtu pro hraní některých PC her

30. 1. 2025 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Sony při portování exkluzivit z PlayStationu na PC ve většině případů vyžaduje také nutnost přihlášení k účtu na PlayStation Network, a to i v čistě singleplayerových hrách. Což nejen některé hráče popuzuje, protože jde o další službu, kterou třeba vůbec nevyužívají, ale musí se do ní registrovat, anebo dokonce znemožňuje hraní v asi 120 zemích, kde PSN není k dispozici.

Tanec kolem nutné registrace PSN účtů můžeme pamatovat u Helldivers 2. Populární online akce chtěla měsíce po spuštění najednou zavádět povinné přihlašování do PSN, Sony ale po obrovské vlně nevole a odporu zařadila zpátečku, takže hráči slavili vítězství superdemokracie. Vitriol rozpoutala i nutnost registrace pro Ghost of Tsushima, respektive jeho multiplayerovou složku Legends. Sony zase musela řešit PR noční můru a nakonec v zemích, kde PSN není k dispozici, hráčům vracet peníze.

Japonský gigant nadále vydává porty svých slavných her a pořád s větším či větším hráčským odporem požaduje registraci do služby, která je primárně určená pro hraní na konzolích. To se ale ode dneška mění. S vydáním Spider-Mana 2 na PC mizí nutnost hraní s PSN účtem, respektive se stává čistě dobrovolným.

Dobrovolné bude i pro The Last of Us: Part II Remastered, které vyjde 3. dubna, stejně jako se změna chystá do God of War Ragnarök a Horizon Zero Dawn Remastered. Sony ale hráče, kteří se rozhodnou tyto tituly hrát pod PSN účtem, odmění kosmetickými předměty.

Ve Spider-Manovi se tak dříve dostanete k oblekům 2099 Black Suit, Krata obléknete do zbroje černého medvěda (která je jinak k dispozici až v New Game+), v The Last of Us dostanete skin pro Ellie z nově ohlášené hry Intergalactic: The Heretic Prophet a nakonec v Horizonu získáte přístup ke kostýmu Nora Valiant.

Čili postupně by měla mizet povinnost hrát PC porty od Sony s přihlášením do PSN účtů, na druhé straně chce firma motivovat hráče k tomu, aby tak činili, prostřednictvím odměn a bonusů. Což je sice pěkné, ale jak k tomu přijdou oddaní zákazníci, kteří mají PlayStation jako primární platformu?