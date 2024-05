Zase ty PSN účty! Steam v některých zemích vrací peníze za Ghost of Tsushima

13. 5. 2024 11:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Steam, spolu s dalšími digitálními obchody, jako je Green Man Gaming, začal automaticky vracet peníze hráčům, kteří si předobjednali blížící se PC verzi Ghost of Tsushima: Director's Cut v regionech, kde není možné vytvořit účet na PlayStation Network (PSN). Toto opatření je součástí širšího problému s povinným propojením se sítí PSN, který se nedávno dotkl i populárních Helldivers 2

Ghost of Tsushima dorazí na PC už tento čtvrtek, 16. května 2024. Jenže najednou vyjde ve výrazně méně zemích, než jak se původně plánovalo a může za to právě požadavek na vytvoření účtu na PSN, bez kterého si v Ghost of Tsushima nezahrajete multiplayer. A protože PSN není dostupný ve všech regionech, stahuje se hra z prodeje v téměř 180 zemích.

Sucker Punch už dříve potvrdili, že zatímco singleplayerovou kampaň Ghost of Tsushima lze hrát bez účtu PSN, online režimy pro více hráčů a některé funkce uživatelského rozhraní PlayStationu budou vyžadovat přístup k PSN. Toto rozhodnutí vedlo u mnoha lidí k automatickému zrušení předobjednávek a k obecné frustraci, která byla ale podstatně menší, než v případě nedávného průšvihu u Helldivers 2.

Hráči, kterých se vrácení peněz týká, obdrželi oznámení s vysvětlením, že vydavatel hry nyní vyžaduje pro hraní určitých částí hry sekundární účet, což je požadavek, který v jejich zemi nelze splnit. Zprávy od některých hráčů z dotčených regionů potvrzují, že jejich předobjednávky jim Steam automaticky zrušil a vrátil peníze.

Je vlastně neuvěřitelné, že se k tomu v Sony pořád oficiálně nevyjádřili a nevysvětlili, proč vlastně vůbec prodává hru vyžadující PSN v zemích, kde PSN neprovozuje. Celé je to navíc v poměrně velkém rozporu s ambicemi Sony rozšiřovat svůj záběr právě skrze PC, kde mohou cílit na hráče v jiných regionech nebo hráče, kteří si PlayStation 5 ještě nekoupili, ale třeba by mohli.