PC verze Ghost of Tsushima bude vyžadovat účet na PSN jen napůl

Studio Sucker Punch potvrdilo, že k hraní singleplayerové části blížící se PC verze Ghost of Tsushima: Director’s Cut nebudete potřebovat účet služby PlayStation Network. V multiplayerovém režimu Legends si ale bez účtu na PSN na PC neškrtnete, respektive ho bez něj ani nezapnete. Vyžadován bude i pro používání nového overlaye, tedy uživatelského rozhraní PlayStationu překrývajícího hru na PC umožňujícího například odemykat trofeje.

Tvůrci skvělé japonské akce a brzy už bývalé exkluzivity PlayStationu tak reagují na kontroverzi kolem Helldivers 2. To nyní totiž sama Sony stáhla z prodeje ve 177 zemích kvůli povinnému propojení se sítí PSN, což je poměrně zásadní problém, neboť PSN v celé řadě zemí vůbec není k dispozici.

Přestože je Sucker Punch součástí studií spadajících pod PlayStation, jejich ujištění zmírňuje obavy z možných dopadů na Ghost of Tsushima.

Do budoucna nám tak nezbývá než doufat, že Sony, respektive vtipně pojmenovaný vydavatel „PlayStation PC“, který má na svědomí vydávání her na Steamu, bude vyžadovat účet na PSN maximálně pro online složky her, nikoliv pro čistě singleplayerové tituly či režimy. V tom má primárně singleplayerový Ghost of Tsushima štěstí, zatímco multiplayeroví Helldivers 2 smůlu.

Vydání PC verze Ghost of Tsushima: Director's Cut je naplánováné na 16. května 2024.

