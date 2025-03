Trailer na druhou sérii The Last of Us zlomil rekord HBO

13. 3. 2025 15:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Nová upoutávka na druhou řadu seriálové adaptace The Last of Us, která si svou premiéru odbyla na festivalu SXSW, slaví obří úspěch. Podle Warner Bros. Discovery dosáhla během prvních tří dnů 158 milionů zhlédnutí napříč všemi platformami, což z něj dělá nejúspěšnější trailer v historii původního obsahu HBO/Max.

zdroj: HBO

Nejnovější ukázka naznačuje nejen napětí mezi Joelem (Pedro Pascal) a Ellie (Bella Ramsey), ale také návrat infekčních spor a postavu Eugena, kterého ztvární Joe Pantoliano (Matrix). V herní předloze se mentor Diny objevil pouze na fotografii a v rámci vyprávění.

Druhá řada seriálového The Last of Us, která na streamovací službu Max dorazí 13. dubna, bude mít sedm epizod oproti devíti v první sérii. Do obsazení se nově přidávají Kaitlyn Dever jako Abby, Young Mazino jako Jesse, Isabela Merced jako Dina a Catherine O'Hara jako Joelova terapeutka. Jeffrey Wright se vrací jako Isaac, šéf frakce WLF, kterého ztvárnil i v předloze v The Last of Us: Part II.

zdroj: HBO Max

Tvůrci seriálu očekávají kontroverzní reakce na některé změny oproti herní předloze. Showrunner Craig Mazin zdůraznil, že jejich cílem není uspokojit ani provokovat fanoušky na sociálních sítích, nýbrž vytvořit co nejlepší příběh. Po jarní druhé sezóně by tvůrci chtěli natočit ještě další dvě, kompletní děj hry se jim totiž na obrazovky v rámci jedné řady převést nepodařilo.

Zatímco budoucnost herní série The Last of Us zůstává po nedávném vyjádření kreativního šéfa Neila Druckmanna nejistá, hráči na PC se mohou vedle seriálu alespoň těšit na dubnové vydání The Last of Us: Part II Remastered.