Za nízkou cenu akvizice studií Square Enix může Marvel, tvrdí analytik

Tento týden nás překvapila zpráva o další zásadní akvizici, kterou tentokrát provádí švédská skupina Embracer a pořizuje si severoamerická studia vydavatelství Square Enix a jejich značky, konkrétně je řeč o Crystal Dynamics, Eidos Montréal a Square Enix Montréal.

V porovnání s ostatními akvizicemi je navíc nákup extrémně levný, za macatý balíček Embracer zaplatil pouhých 300 milionů dolarů. Připomeňme, že si tím pojistil práva na takové značky, jako je Tomb Raider, Deus Ex, ale také Thief nebo již pozapomenuté Legacy of Kain.

Podle finančního analytika Davida Gibsona je cena dána především ztrátami, které severoamerická studia v posledních letech svými neúspěšnými tituly způsobila. Gibson se na Twitteru rozepsal o tom, že Square už od roku 2020 zdůrazňuje selhání Marvel's Avengers, k němuž se bohužel přidali i loňští, kritikou mnohem lépe přijatí Guardians of the Galaxy.

Strange move, plan to invest more into blockchain etc, they dont need the money. Too hard to manage overseas projects? https://t.co/BEZNDm6jv2