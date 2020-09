Xbox Game Pass obohatí hry od EA. Počítačová služba podraží

10. 9. 2020 10:57 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Jako bychom dostali málo novinek spojených s novou generací Xboxu. Microsoft se v tomto rušném období rozhodl oznámit ještě dvě aktuality související s předplatným Xbox Game Pass Ultimate pro konzole a Xbox Game Pass pro PC.

Pokud jste se ještě neodhodlali k předplacení těchto služeb, koncem roku dostanete další důvod. Do seznamu čítajícího zhruba 100 her, ať už starých, nebo úplně nových od studií Microsoftu i externích, totiž přibude knihovna her od EA ze služby EA Play.

V ten den pro vás přestane mít smysl předplácet si službu přímo od Electronic Arts, když jejich hry najdete v cizím předplatném. Do Xbox Game Passu (Ultimate pro konzole a běžného pro PC) dorazí hry FIFA 20, Titanfall 2, Need for Speed Heat, osvědčené kousky ze sérií Battlefield, Mass Effect, The Sims, Skate a další.

Dostanete i ty samé bonusy jako v běžném EA Play, tedy desetihodinové demo novinek jako FIFA 21 a Madden NFL 21, slevy na rozšíření, exkluzivní odměny a tak dále.

Druhá zpráva ovšem už není tak pozitivní, protože se týká zdražení služby Xbox Game Pass pro PC. Zdražení, s nímž jsme upřímně řečeno dříve, či později museli počítat. Předplatné z Xboxu se na počítače dostalo loni v červnu a od té doby je v režimu bety za příznivější cenu 5 dolarů měsíčně (zhruba 120 korun).

Microsoft je zjevně s fungováním launcheru spokojený a nemá pro něj nadále smysl službu tolik dotovat. Počínaje 17. zářím se proto cena zdvojnásobí, čímž se dostane na stejnou hodnotu jako standardní Xbox Game Pass na konzoli. Podle mého názoru je to stále skvělý poměr ceny a výkonu, tím spíš, že v budoucnu (ale ještě tento rok) dorazí hry od EA.