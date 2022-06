Xbox Cloud Gaming začne brzy podporovat ovládání klávesnicí a myší

23. 6. 2022 15:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Microsoft pro svou streamovací službu Xbox Cloud Gaming (dříve xCloud) chystá podporu ovládání pomocí klávesnice a myši. „Xbox umožňuje používat myš a klávesnici již několik let. Momentálně pracujeme na tom, aby s nimi mohli streamované tituly hrát i uživatelé na PC,“ vysvětluje inženýr Morgan Brown s dovětkem, že vývojáři mohou podporu dalšího typu ovládání do svých her začít implementovat už teď, aby byla v momentu oficiálního spuštění dostupná.

Šéf vývoje leteckého Microsoft Flight Simulatoru Jorg Neumann už nedávno naznačil, že by tato funkcionalita mohla ke službě Xbox Cloud Gaming přibýt už letos v létě. Vítaná bude především v případě her, u nichž Microsoft streamuje verzi z Xboxu, tedy například Sea of Thieves, Halo Infinite anebo Minecraft.

Vedle podpory myši a klávesnice firma chystá zlepšit latenci, jejíž nízké hodnoty jsou pro pohodlné hraní streamovaných titulů velmi důležité. Momentálně tak Microsoft pracuje na nové API Display Details, která může ušetřit až 72 milisekund.

Funguje na principu Direct Capture, která softwarově nahrazuje některé hardwarové funkce a dosahuje odezvy v řádu 2-12 milisekund ve srovnání s 8-74 milisekundami při použití předchozích postupů. Nová technologie pro nižší latenci má nicméně zatím své mouchy – nepodporuje dynamické rozlišení ani HDR a funguje maximálně v 1440p.

Rozlišení v tomto případě nebude až takový problém, Xbox Cloud Gaming totiž v této chvíli streamuje maximálně v 720p na mobilech a 1080p ve svém webovém rozhraní. Do budoucna nicméně plánuje i podporu 1440p a 4K pro svou novou televizní aplikaci.