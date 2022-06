Wo Long: Fallen Dynasty bude svižnější, temnější a rozlehlejší než Nioh

15. 6. 2022 17:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Jedním z mála větších překvapení letošní E3 je nová hra od Team Ninja a vydavatelství Koei Tecmo s názvem Wo Long: Fallen Dynasty. Team Ninja se kdysi proslavili sérií Ninja Gaiden, v posledních letech příznivce náročných akčních RPG potěšili především dvoudílnou sérií Nioh. Nově oznámený Wo Long má svým pojetím stát na pomezí obou značek, z feudálního Japonska se ovšem přesuneme do Číny.

O hře se nad rámec prezentace během streamu Xboxu a Bethesdy rozpovídaly klíčové osobnosti vývoje v rozhovoru pro server IGN. Producent Fumihiko Jasuda hned zkraje čtenáře ubezpečil, že ani v nové hře studio nerezignuje na vysokou obtížnost, ta ale dle jeho názoru nemůže fungovat bez responzivního ovládání a kvalitní zábavné hratelnosti. Wo Long sází na plynulý a rychlý soubojový systém čerpající inspiraci z čínských bojových umění.

Hra bude opět soulslike stejně jako Nioh, producent Masaaki Jamagiwa ale podotýká, že obtížnost ve hrách nesmí být samoúčelná. Měla by v hráči budovat pocit zadostiučinění z překonávání výzvy a také pocit, že za případné selhání může vždy on sám, a ne nespravedlivé nastavení systémů. Jamagiwa dodává, že on sám není ve hraní příliš dobrý, a tak má zvlášť přísný pohled na spravedlivou obtížnost.

Wo Long se odehrává v Číně v období Tří říší, konkrétně během povstání Žlutých turbanů. Přechod z Japonska do nového prostředí dle slov autorů opodstatňuje i o poznání rozsáhlejší lokace. Wo Long sice stále nebude otevřeným světem (autoři se nehodlají pouštět do křížku s Elden Ringem) a jeho struktura bude stejně jako v případě Niohu rozdělena do jednotlivých misí, ty ale mají být mnohem rozsáhlejší než dříve. Větší svobodu podpoří i pohybové schopnosti hlavního hrdiny (či hrdinky, po vzoru Niohu 2 si budete moci vybrat podobu dle libosti), mezi které patří i skákání.

Vydavatelství Koei Tecmo sice v titulech, jako jsou Dynasty Warriors nebo Romance of the Three Kingdoms, čínskou historii a mytologii zpracovávalo, dosud ale nikdy s dark fantasy estetikou, jakou bude mít Wo Long, který má být mnohem temnější než Nioh i starší hry od Team Ninja.

Jasuda s Jamagiwou se v rozhovoru dotkli i hratelnosti. Zmínili například zajímavý prvek morálky, který hráče odmění za porážení nepřátel, zároveň ale posílí protivníky, pokud se jim povede vás zabít. Do jisté míry to připomíná systém Nemesis z Middle-earth: Shadow of Mordor či jeho pokračování.

Oba producenti také říkají, že zatímco souboje v Niohu se točily kolem správy staminy a svým tempem připomínaly styl boje samurajů, Wo Long bude mnohem svižnější a díky inspiraci bojovými uměními bude plynule přecházet mezi útokem a obranou. Ve hře tak rozdáte daleko více úderů a ovládnutí soubojového systému přinese hráči vysokou míru uspokojení i proto, že půtky s nepřáteli budou velmi působivě vypadat.

Pořád ale půjde o relativně realistické zpracování a nemáme čekat nablýskané efekty z Ninja Gaiden, kde hráč mohl relativně snadno předvádět nadlidská komba. Ve Wo Longu budete mít vliv na každý úder, postava bude plně pod hráčovou kontrolou. Na rozdíl od Niohu bude nová hra klást menší důraz na vybavení, nebudete nuceni neustále vylepšovat své zbraně ani výstroj a z každého poraženého nepřítele se nevysype hromádka kořisti. Díky tomu se hráči budou moci mnohem více soustředit na plynulou akci.

Wo Long: Fallen Dynasty má vyjít ve druhém kvartálu příštího roku na PC a současné i minulé generaci konzolí a Jasuda říká, že se nemůže dočkat, až si ho hráči budou moci vyzkoušet. Zároveň si pochvaluje zpětnou vazbu, kterou studio dostalo díky vydání demoverzí Niohu. Doufejme, že se podobného přístupu dočkáme i s Wo Longem.