Vzhůru do studené války. Letošní Call of Duty se údajně jmenuje Black Ops Cold War

PC PlayStation 4 Xbox One

- Novinky autor: Patrik Hajda

To by snad ani nebylo nové Call of Duty, kdyby informace o něm neunikly dříve, než ho Activision oficiální cestou oznámí. Sice víme, že letos na podzim vyjde další díl populární střílečky, ale to je, co se týče stoprocentně potvrzených informací, vše. Nicméně další a další zdroje mluví o návratu Black Ops ke kořenům, tedy do 60. let minulého století. Do časů studené války.