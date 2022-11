Vývojáře z Capcomu zklamal PlayStation 3

17. 11. 2022 10:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Studio Bokeh pod vedením legendárního Kejčiró Tojamy momentálně připravuje hororovou hru SlitterHead, a i když je její vydání ještě daleko, vývojáři alespoň vydávají sérii rozhovorů s dalšími význačnými osobnostmi japonské herní scény.

V minulosti se tak před mikrofonem ocitl třeba duchovní otec (mimo jiné) série Resident Evil Šindži Mikami, dvorní hudební skladatel značky Silent Hill Akira Jamaoka nebo bývalý prezident Sony Interactive Entertainment Šúhej Jošida.

V nejnovějším díle do studia dorazil Hideaki Icuno, jeden z veteránů společnosti Capcom, který pracoval třeba na sérii Devil May Cry nebo na RPG Dragon's Dogma. Oba zkušení vývojáři vzpomínali na své herní začátky a na různé triky, které museli využívat v dobách, kdy ještě měly herní konzole o poznání menší výkon.

Když se dostali ke generaci PlayStationu 3, jejich nadšení citelně uvadlo. Icuno vzpomíná na to, jak nový hardware výrazně zkomplikoval vývoj. Zatímco ve dvou předešlých generacích mohla studia využívat systém jednotlivých průhledných vrstev pro tvorbu vizuálních efektů, u PlayStationu 3 se rovnou dozvěděli, že nic takového už nepůjde, a tak letité zkušenosti mohli rovnou vyhodit do koše.

Icuno si změnu uvědomil především kvůli rozdílnému vývoji Devil May Cry 3 pro PS2 a Devil May Cry 4 pro třetí generaci PlayStationu. To, že tehdy revoluční konzole od Sony zamotala hlavu mnoha vývojářským studiím, je ale obecně známý fakt. Unikátní architektura Cell sice na papíře slibovala výrazně vyšší výkon oproti konkurenčnímu Xboxu 360, ve skutečnosti ale vývojáři preferovali přístupnější konzoli od Microsoftu, na které mnoho multiplatformních titulů vypadalo a běželo lépe.

Cell je zřejmě jedním z hlavních důvodů, proč je zpětná kompatibilita her z PS3 problematická a i na aktuální generaci je řešena pouze přes cloudové streamování. Je to samozřejmě obrovská škoda, protože kvůli tomu přicházíme o možnost nativně si zahrát velké množství kdysi úspěšných a povedených her, v neposlední řadě třeba Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots nebo první tři díly Killzone.