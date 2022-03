Tvůrce Silent Hillu vysvětluje, proč jeho Slitterhead nebude psychologickým hororem

7. 3. 2022 12:35 | Novinky | autor: Pavel Makal

Keiičiró Tojama, duchovní otec Silent Hillu a Siren, ale také o poznání pohodovějšího dobrodružství Gravity Rush, před časem konečně ukázal, na čem aktuálně pracuje jeho nově založené studio Bokeh. První trailer na hru Slitterhead sice napřed naznačoval, že se Tojama vrací ke kořenům, záhy se ale ukázalo, že místo tísnivého děsu nás čeká spíše akční záležitost inspirovaná mimo jiné dílem Džundžiho Itóa.

V rozhovoru pro časopis Edge to slavný vývojář vysvětluje docela jednoduše. Chce zkrátka vyzkoušet něco úplně nového, zejména proto, že jeho štafetu v rámci psychologického hororu údajně úspěšně převzali jiní (jakkoli bych tedy rád věděl, koho konkrétně má na mysli). Tojama říká, že důvod, proč kdysi navrhl Silent Hill, byla touha vytvořit něco, co do té doby nikdo neviděl. A totéž platí pro Slitterhead.

I další důvod je čistě pragmatický a pochopitelný – horor dle Tojamova názoru nemá být vnímán jako žánr pro omezenou a exkluzivní sortu hráčů. Tojama chce Slitterheadem naopak zaujmout širší publikum, které je třeba natolik mladé, že jeho starší hry vůbec nezná. Akčnější pojetí bude pro takové hráče daleko přístupnější.

Jedním z prvků, kterými se nová hra bude přeci jen podobat Silent Hillu, je jistá míra lidskosti, kterou si herní monstra uchovávají, přinejmenším tedy vizuálně. Jedná se prý o jeden ze spolehlivých způsobů, jak docílit toho, aby příšery působily skutečně děsivě.

Slitterhead zatím nemá konkrétní termín vydání ani oznámené platformy, na nichž vyjde. Radovat se ale můžeme aspoň z toho, že se projektu účastní dvorní skladatel série Silent Hill, Akira Jamaoka.