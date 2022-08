„Vyhledejte hru a klikněte na play“. Google zprovozňuje funkci, kterou kdysi sliboval

Streamované hraní Stadia od Googlu nemá na růžích ustláno. Technologický gigant ho před třemi lety slavnostně představil a sliboval až revoluci v možnostech hraní (jak se samořejmě od společnosti s takovým významem očekává), od svého spuštění ale není o službě nijak zvlášť slyšet, navíc ani co se přidávání nových funkcí a rozvoje platformy týče není Stadia žádným zářným příkladem.

„Tlumený chod“, jak bych stav Stadie osobně nazval, tak dává prostor skeptikům předpovídat cloudovému hraní od Googlu zánik, ostatně nepomohla tomu ani zpráva o zrušení interních studií Googlu, které měly pro cloudovou platformu vyvíjet hry. Zvěsti o svém konci musela služba dokonce dementovat na sociálních sítích, když se fanoušci začali vyptávat, co se se Stadií vlastně děje.

Google to ale se streamovaným hraním očividně ještě nevzdává, protože dle reportů došlo k částečnému zprovoznění, anebo minimálně k testování nové funkcionality, která s cloudovým hraním přímo souvisí. Jde o fičuru, kterou Google před lety sliboval při představování Stadie: streamované hraní bude tak jednoduché a přístupné, že vám bude stačit naťukat název hry do Googlu nebo si pustit její trailer a z výsledků vyhledávání nebo přímo z videa do hry skočíte.

Osobně mně tohle přišlo jako jedna z nejatraktivnějších propozic cloud gamingu. Představte si, že vás například streamer během svého přenosu pozve do hry a rovnou vám nabídne odkaz k jejímu spuštění. Kliknete a hrajete. Bez stahování, bez loadingů.

Tak daleko ještě nejsme, nová funkce však alespoň přináší tlačítko „Play“ do výsledků vyhledávání na Googlu. Neomezuje se přitom pouze na dvorní platformu Stadia, ale zahrnuje také GeForce NOW od Nvidia, Xbox Cloud Gaming od Microsoftu nebo Luna od Amazonu.

Novinka zatím nefunguje u všech uživatelů Googlu, já osobně takto obohacené výsledky vyhledávání nemám, takže jde pravděpobobně o test na omezené skupině lidí. Její existenci reportoval redaktor The Nerf Report Bryant Chappel. Jak to vypadá v akci, se můžete podívat ve tweetu níže.

It looks like the Google search engine has a new update for cloud gaming platforms!!!



When searching for a game players can now launch a game directly from the search results utilizing @GoogleStadia. pic.twitter.com/xblOsBpF6O