Google musí ujišťovat uživatele, že Stadia není mrtvá

Streamování her Stadia od Googlu mělo změnit způsob, jakým hrajeme hry. Stačí kliknout a bez stahování a jakéhokoliv čekání jsme ve hře díky síle cloudu. Jenže po spuštění Stadie se o ní moc nemluví a revoluci rozhodně nezpůsobila.

V uplynulých dnech začaly kolovat zvěsti, že Stadia skončí a lidé se začali obracet na Google, zda je to pravda. A Google odpověděl: „Stadia nekončí. Buďte ujištěni, že neustále pracujeme na přidávání nových her do platformy a předplatného Stadia Pro.“ Na každý pád není dobrým znamením, že společnost musí něco takového vůbec vysvětlovat…

Stadia is not shutting down. Rest assured we're always working on bringing more great games to the platform and Stadia Pro. Let us know if you have other questions.