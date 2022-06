Vydání Skull & Bones by s druhým ratingem mělo být na spadnutí

20. 6. 2022 17:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Jestli existuje vedle obchodu Microsoftu spolehlivý zdroj informací, které herní studia a vydavatelství ještě oficiálně nepustila ven, pak jsou to agentury udílející věkový rating. Jelikož je k udělení příslušeného hodnocení potřeba mít hru z obsahové stránky takřka hotovou, bývají neklamnými posly blížícího se vydání, což je patrně případ (již velmi dlouho) nadcházející námořnické akce Skull & Bones.

Hra své první hodnocení obdržela v květnu v Austrálii, z něhož vyplynulo, že se v pirátském dobrodružství patrně nedočkáme žádné nahoty. Druhý, čerstvější rating pak pochází z Brazílie (Reddit): Podle něj by multiplayerová hra na PC, PS5, Xbox Series X/S a streamovací službu Google Stadia měla dorazit ještě v letošním roce.

Odpovídá to i poslední finanční zprávě společnosti Ubisoft, podle které by do konce března 2023 chtěla vydat tři velké tituly včetně Skull & Bones, akční adventury na motivy filmu Avatar nebo pokračování taktické akce s Mariem a šílenými králíky v koprodukci s Nintendem.

Podle únorového vyjádření je firma po letech trnitého vývoje s hrou oznámenou v roce 2017 konečně spokojená, nedávno pro ni navíc zahájila komunitní testování.

Trochu překvapivě se pirátská akce neobjevila na letošním Summer Game Festu ani během přidružených streamů, tak doufejme, že tahle absence o stavu Skull & Bones nic zlého nevypovídá.