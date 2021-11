Výborná budovatelská strategie Aven Colony je zdarma. Breakpoint aspoň k vyzkoušení

5. 11. 2021 14:05 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Je tady pátek a to znamená spoustu lákadel na víkend. Mnozí z vás se jistě pustí do druhé světové války v dnes vydaném Call of Duty: Vanguard. Další z vás, kteří si připlatili, už se nemohou dočkat závodního víkendu s Forzou Horizon 5. Jenže co když zrovna máte hluboko do kapsy, ale i tak byste si chtěli vyzkoušet něco nového?

Epic Games Store vás podrží. Sice tentokrát rozdává zadarmo jenom jednu hru, ale zato opravdu kvalitní. Až do příštího čtvrtka si můžete přivlastnit sci-fi budovatelskou strategii Aven Colony z roku 2017, která si od nás vysloužila krásných osm bodů z deseti.

„Krásná, dlouhotrvající a příjemně propracovaná je Aven Colony – hvězdička mezi budovatelskými strategiemi. Přestože v lecčems opisuje od známějších her, dokázala si uchovat vlastní a důstojnou tvář.“ Těmito slovy zakončil sovu recenzi Ondřej Švára, takže pokud vám chybí nějaké to budování, tímhle byste mohli ukojit svůj hlad.

Pokud dáváte přednost střílení, ale spíše v duchu taktických akcí, pak si až do neděle můžete vyzkoušet Ghost Recon Breakpoint. Ubisoft na všech podporovaných platformách, tedy počítačích, staré i nové generaci konzolí a Stadii, zpřístupnil všem celou hru včetně jejího nejnovějšího updatu Operation Motherland, o kterém se více dočtete v našem článku.

Hra je zároveň nepřekvapivě ve slevě, standardní edici pořídíte za pouhých 9 eur. Pokud si hru zakoupíte, zůstane vám postup kampaní z free weekendu.