Velký ostrov, malá hra. Ghost of Tsushima vám na disku zabere překvapivě málo místa

10. 7. 2020 13:50 | autor: Šárka Tmějová

Vydání Ghost of Tsushima je za dveřmi – samurajské ostrovní dobrodružství se započne přesně za týden, 17. července. Pokud jste si hru předobjednali digitálně, můžete se rovnou pustit do stahování.

Přestože jde podle slov studia Sucker Punch o jejich dosud největší otevřený svět, velikostí souborů půjde s 34 GB o jednu z těch na dnešní poměry maličkatých. Pro srovnání, dosud poslední exkluzivita pro PlayStation 4, The Last of Us: Part 2, stahovala přes 100 GB dat a její instalace na disku konzole zabírá 78 GB.

S blížícím se vydáním se na blogu PlayStationu objevil také vývojářský deník Joanny Wang, která vedla tým stojící za prostředím Ghost of Tsushima. Jelikož je založené na reálné předloze ostrova Cušima mezi Japonskem a Koreou, tým místo několikrát navštívil, aby načerpal inspiraci.

Nepůjde ovšem o dokonalou kopii předobrazu, nýbrž o poctu jeho nejkrásnějším místům. Během návštěv vývojáři pořídili třeba skeny listů místních stromů a nahráli zvuky přírody či zpěv ptáků, které ve hře skutečně uvidíte a uslyšíte.

Výsledná mapa je rozdělená na tři regiony s více než čtyřiceti biomy a stovkami míst, která stojí za navštívení. Husté lesy, zabahněné močály, dokonce i hory, všude tam se v kůži samuraje Jina Sakaie můžete vydat.

S přírodou se pojí také ráz staveb – třeba v městečku Akašima v močálech všechno obrůstá mechem, nad zemí se trvale drží mlha a když nastražíte uši, možná uslyšíte i kvákání žab.

zdroj: Sony

Každá oblast a místo má specifickou barevnou paletu a rostliny. Jedním z unikátních prvků Ghost of Tsushima je přirozený způsob navigace díky poryvům větru namísto ikonek na minimapě, na něž prostředí pružně reaguje.

Vítr hraje roli také ve vyobrazení samurajských soubojů coby kontrast k napjatým, kamenným postojům těsně před bojem.

Ostrov Cušima má ve své herní podobě být dynamický a proměnlivý díky systému počasí. Wang svůj deník uzavírá tím, že tým k prostředí přistupuje podobně jako k postavám: „Dýchá, pohybuje se, má svou vlastní osobnost, která je okouzlující a rozmanitá.“

Naši recenzi Ghost of Tsushima od Honzy Slavíka vyhlížejte ještě před vydáním v úterý 14. července v 16:00.