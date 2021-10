Valve zkoumá a hodnotí kompatibilitu všech her s konzolí Steam Deck

19. 10. 2021 15:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Vydání přenosné konzole Steam Deck od Valve se nezadržitelně blíží. Již v prosinci se jí dočkají první zájemci, zatímco další kusy poputují k pozdějším objednatelům v průběhu příštího roku.

Valve se od počátku dušuje, že Steam Deck rozchodí úplně každou hru z vaší knihovny. Nicméně samo začíná každou takovou hru testovat a označovat jedním ze čtyř symbolů, které vám okamžitě napoví, jakým způsobem vám daná hra na konzoli poběží. Blíže se systému na zoubek můžete podívat ve videu níže nebo na příslušném webu.

Hry, které splní všechny podmínky společnosti jako podporu rozlišení displeje, ovládání či plynulost, spadnou do kategorie „Plné“ kompatibility a budou ocejchované zelenou fajfkou. Jejich hraní na konzoli má být naprosto bezproblémové. Jako příklady Valve uvádí hry Ghostrunner, Hades nebo třeba Death Stranding.

Do druhé kategorie nazvané „Částečná“ kompatibilita se zařadí hry, které můžete na Steam Decku hrát, ale jejich podpora na zařízení není úplná. Budete například muset ovládat menu jen skrze dotykovou obrazovku, případně upravit obecné ovládání hry. Takové tituly se vám v nabídce ukáží se žlutou značkou s písmenem „i“, což platí třeba pro Team Fortress 2.

Navzdory tomu, že Valve tvrdilo, že Steam Deck rozběhá úplně každou hru v nabídce Steamu, bude existovat i třetí kategorie „Nulové“ kompatibility, kam se zařadí hry, které si na zařízení zkrátka nezahrajete. Řeč je o titulech pro virtuální realitu, jelikož konzole nepodporuje headsety. Takže zapomeňte třeba na Half-Life: Alyx, u níž uvidíte šedý symbol zákazu.

A nakonec existuje ještě čtvrtá kategorie her s „Neznámou“ kompatibilitou označenou otazníkem. Takové hry Valve jednoduše ještě nestihlo otestovat. Hry se budou ověřovat i opakovaně a může se proto stát, že se jejich stav změní, když tvůrci zapracují na kompatibilitě se Steam Deckem.

Video dále prozradilo, že hlavní stránka obchodu bude zobrazovat kategorii „Great On Deck“, tedy výběr těch her, které z prověrky společnosti vyšly jako plně kompatibilní. Doufejme, že plnou kompatibilitu zvládne nabídnout co největší počet her a nebudeme tak u každé druhé muset řešit složité nastavování, aby bylo její hraní na handheldu pohodlné.