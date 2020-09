V příběhové strategii Pendragon ožívá král Artuš

23. 9. 2020 13:00 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Studio inkle miluje dvě věci: vyprávění příběhů a krásné, netradiční umělecké zpracování. Své dvě lásky skvěle propojilo ve verneovských 80 Days a ještě líp v úchvatné archeologické adventuře Heaven’s Vault. No a v právě vydané novince si bere na paškál jeden z pilířů evropské kultury – artušovskou legendu.

Ta už byla knižně i filmově zpracovaná na milion různých způsobů, ale ve hrách překvapivě až tak moc zastoupená není. Pendragon tenhle nepoměr maličko naruší, i když nečekám, že by měl kdovíjaký vliv na mainstream – není to žádné velké RPGčko, které by k sobě přitáhlo masy, nýbrž netradiční strategie ve zvláštním grafickém hávu.

Artuš, jeho královna Guinevra, první rytíř Lancelot i zrádce Mordred jsou tu vyvedení v plochém, všemi barvami hýřícím stylu nejvíc ze všeho připomínajícím vitráže v oknech kostelů. Hra se obejde prakticky bez animací, nečekejte žádné cutscény – jen sérii tahových, šachy připomínajících partií na měnících se bojištích.

zdroj: Inkle Studios

Proměnlivé jsou i schopnosti hrdinů, a to podle toho, jaká učiníte příběhová rozhodnutí. Základem hry jsou totiž opakované průchody za různé postavy, během nichž se vždycky můžete vydat trošku jiným směrem – třeba se tentokrát spolčit s tím, a ne s oním či trošku pozměnit motivaci své postavy (Guinevra může jít Artuše zachránit z pocitu povinnosti, nebo z lásky). No a tím se zároveň změní to, co váš hrdina umí.

Cílem každého z nich je dosáhnout krvavého Camlannu, bojiště, z něhož Artuš nemá odejít živý. Podaří se vám krále vší Británie zachránit, nebo padne tak jako v legendě a země upadne do temného věku trvajícího celá staletí? To si můžete vyzkoušet na PC (Steam, GOG) i na Macu za 14 eur. Anebo si před nákupem ještě počkejte na mou recenzi, na níž se už pilně pracuje.