V červenci by se mohlo ukázat nové Need for Speed, další FIFA a Skate 4

28. 6. 2022 11:32 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Jistě vám neuniklo, že v letošním E3 bloku nechyběla jen samotná E3, ale i vydavatelství Electronic Arts se svou prezentací EA Play Live. EA se rozhodlo nic tak velkolepého nepořádat a místo toho bude jednotlivé hry oznamovat a ukazovat, teprve až nadejde jejich čas.

Podle známého leakera Toma Hendersona by červenec měl být časem rovnou tří her od EA. Na jedné straně je tu roky očekávané pokračování Skate 4, o kterém vás minulý týden informoval Pavel, takže tady nejde o nic vyloženě nového.

Ale příští měsíc se má podle Hendersonových zdrojů odhalit i nová FIFA a nové Need for Speed. FIFA bude poslední hrou s tímto názvem vycházející pod EA, jelikož dochází k ukončení spolupráce mezi vydavatelstvím a fotbalovou asociací. Od příštího roku budeme psávat o EA Sports FC.

V letošní Fifě, pravděpodobně nazvané FIFA 23, se má objevit ženská fotbalová liga včetně ženského světového poháru a hra má od počátku podporovat hraní napříč platformami, které by ale ještě předtím mělo být otestované na aktuálním dílu.

Co se Need for Speed s potenciálním podtitulem Unbound týče, Henderson potvrzuje dřívější spekulace Jeffa Grubba, že závody budou kombinovat fotorealistickou grafiku s kreslenými prvky. Při vysokých rychlostech a jízdě smykem mají z auta vycházet kouř a plameny ve stylu animáků. Unikátní mají být i závody, kdy napříč mapou jede po čas závodu obrovský vlak.

Všechny tři hry prý pravděpodobně nebudou představené v rámci jedné prezentace, ale každá jednotlivě, přičemž FIFA a Need for Speed by se dle Hendersonových zdrojů měly ukázat až v druhé půli července. Tak snad se tyto drby vyplní.