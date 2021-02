V březnovém balíčku her Humble Choice levně pořídíte Control, XCOM a Elex

24. 2. 2021 12:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Obchod Humble Bundle nenabízí pouze kusové digitální klíče a občasné balíčky her rozdělené do úrovní podle obsahu a ceny. Můžete si tam ještě předplácet přístup ke knihovně vybraných her zvané Trove a nechybí ani měsíční předplatné Humble Choice (dříve Humble Monthly), které je teď mnohem výhodnější než kdy dřív.

Humble Choice standardně každý měsíc publikuje nabídku 12 her, z nichž si v závislosti na vaší úrovni předplatného vyberete několik titulů, které si ponecháte navždy. S účtem Basic vás tři hry vyjdou na 14 eur měsíčně a s účtem Premium si měsíčně ponecháte 9 her za 18 eur.

V aktuálním měsíci a i v tom nadcházejícím je tomu ale jinak. S prémiovým účtem (či účtem Classic z dob Humble Monthly) dostanete všech dvanáct her, a pokud se navíc stanete novými předplatiteli služby, budete prvních 12 měsíců platit měsíčně jen 11 eur místo 18, čili vás jedna hra z únorové a březnové nabídky vyjde na 28 korun.

Nebavíme se přitom o hromadě nějakých indie blbin, které by hrál jen málokdo. V aktuální únorové nabídce je například hardcore RPG Outward, kooperativní plošinovka Trine 4: The Nightmare Prince, bláznivá hříčka Moving Out, strategie Endless Space 2 či výborné taktické RPG Valkyria Chronicles 4.

Ani nabídka příštího měsíce, která vymění tu stávající 4. března, není vůbec špatná. Vévodí jí akční adventura Control spolu s tahovkou XCOM: Chimera Squad, které doprovází RPG Elex, arkádové závody Hotshot Racing, další tahovoka Peaky Blinders: Mastermind či sportovní adventura WWE 2K Battlegrounds.

Kompletní únorovou a březnovou nabídku naleznete zde.